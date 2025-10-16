В России появится Национальный космический центр, названный в честь Терешковой

В Москве Национальному космическому центру присвоят имя первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Присвоить Национальному космическому центру, расположенному по адресу: г. Москва, ул. Мясищева, д. 1, стр. 1-9,наименование «Национальный космический центр имени Первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой»», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте столичной администрации. В документе говорится, что инициатива о присвоении такого имени космическому центру поступила от Роскосмоса.
16 июня исполнилось 62 года с первого полета женщины в космос. В 1963 году в этот день с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток-6» с Валентиной Терешковой на борту. Ее позывной «Чайка» стал символом полета, а фраза перед стартом — «Эй! Небо! Сними шляпу!» — вошла в историю. Уже на первых витках вокруг Земли Терешкова обнаружила смертельно опасную ошибку: программа спуска была запрограммирована на подъем орбиты, а не на возвращение. Если бы не ее своевременный доклад, «Восток-6» мог навсегда остаться в космосе. Как прошел первый полет женщины в космос и почему выбрали именно Терешкову — в материале URA.RU.
