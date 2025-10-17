Киев усиливает обстрелы гражданских объектов и совершает теракты против мирных жителей в ответ на дипломатические усилия России по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник на брифинге, организованном ведомством.
"Каждая попытка перевести кровопролитие в политико-дипломатическое русло сопровождается активизацией обстрелов [со стороны ВСУ] гражданских объектов и организацией провокаций", — сказал Мирошник на брифинге, трансляция которого ведется в telegram-канале МИД РФ. Он также добавил, что со своей стороны Россия сосредоточилась на важных вопросах переговоров в Стамбуле и организации встречи президентов России и США на Аляске, где главной темой этих обсуждений было урегулирование конфликта на Украине.
Мирошник, в частности, обратил внимание на серию интенсивных атак украинских вооруженных сил по гражданским объектам в приграничных российских регионах, которые пришлись на время подготовки и проведения третьего раунда переговоров в Стамбуле. Кроме того, он отметил удары, нанесенные в ответ на российско-американский саммит на Аляске, по центрам Донецка, Белгорода, Ростова-на-Дону, Курска и Брянска. В результате этих атак за двое суток пострадали порядка 60 мирных жителей.
По словам Мирошника, киевские власти продолжили эскалацию и в преддверии недели высокого уровня Генассамблеи ООН в сентябре организовали значительное увеличение числа обстрелов объектов гражданской инфраструктуры, главным образом в Белгородской, Херсонской и Курской областях. В результате этих атак, произошедших с 22 по 23 сентября, погибло 39 мирных жителей, среди которых были четверо детей.
Предстоящая встреча между Путиным и Трампом пройдет в Будапеште. Как сообщают источники издания The Telegraph, подготовительные мероприятия к предстоящему саммиту ведутся в ускоренном темпе. Предполагается, что переговоры между Путиным и Трампом могут состояться в ближайшем будущем — точная дата будет объявлена после завершения согласования всех организационных вопросов. Аналитики подчеркивают, что участие премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в роли посредника способствует укреплению его позиций внутри страны и затрудняет усилия Евросоюза по оказанию давления на Будапешт. Как пояснил помощник президента России Юрий Ушаков, ключевым пунктом переговоров лидеров станет урегулирование украинского кризиса.
