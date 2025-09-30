Лавров рассказал о давлении со стороны Европы на США

Лавров: заявления США по Tomahawk для Киева - это результат давления Европы
Европа давит на США по решению, связанным с поставками Украине ракет Tomahawk
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсуждение возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине связано с давлением на Вашингтон со стороны европейских стран. Об этом министр рассказал журналистам по итогам XXII заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». 

«Я думаю, что это (обсуждение поставок Украине Tomahawk — прим. URA.RU) результат прежде всего давления Европы на США, и Вашингтон хочет показать, что они учитывают мнение своих союзников. Я не думаю, что мы уже имеем дело с принятым решением. „Томагавки“ американцы далеко не всем поставляют», — подчеркнул глава МИД РФ в ходе обсуждения. Заседание «Валдай» транслировал Ruptly.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал телеканалу Fox News, что администрация Дональда Трампа рассматривает вопрос передачи Киеву этих ракет. Тем не менее решение пока еще окончательно не принято.  

При этом в МИД РФ отметили, что Россия рассматривает любые поставки западного оружия Украине как препятствие для мирного урегулирования украинского конфликта, передает «Национальная служба новостей». Об этом же говорили и в Кремле, отмечая, что накачивание Украины вооружением не способствует началу переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва внимательно следит за обсуждением возможных поставок ракет Tomahawk на Украину и подчеркнул, что подобные шаги не изменят ситуацию на фронте для Киева. США никогда не поставят Украине ракеты «Томагавк», заявлял аналитик Скотт Риттер, сообщает RT.

