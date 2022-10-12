Пермское предприятие, выпускающее двигатели для ракет, увеличивает уставный капитал

13 октября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

ПАО НПО «Искра» производит двигатели для ракет на твердом топливе Фото: Антон Белицкий © URA.RU Пермское научно-производственное объединение «Искра» (ПАО НПО «Искра»), подконтрольное «Роскосмосу», увеличивает уставный капитал на 12 млрд рублей за счет размещения акций. Соответствующее решение принято на общем собрании акционеров общества. Информация содержится на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: увеличить уставный капитал ПАО НПО „Искра“ путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая», — сказано в принятом решении. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Российская Федерация в лице Госкорпорации «Роскосмос»; Российская Федерация в лице Росимущества; Госкорпорация по космической деятельности «Роскосмос». Кроме того, советом директоров «Искры» принято решение о допэмиссии. Согласно сведениям, размещенным на сайте общества, в 2021 году уставный капитал ПАО НПО «Искра» составлял 1 257 413 рублей. Выручка за прошлый год — 12,4 млрд рублей, убыток — 4,7 млрд рублей. ПАО НПО «Искра» производит продукцию для ракетно-космической отрасли и топливно-энергетического комплекса, (в том числе, твердотопливные ракетные двигатели). Единственным учредителем предприятия является АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» — единый центр компетенций ГК «Роскосмос». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермское научно-производственное объединение «Искра» (ПАО НПО «Искра»), подконтрольное «Роскосмосу», увеличивает уставный капитал на 12 млрд рублей за счет размещения акций. Соответствующее решение принято на общем собрании акционеров общества. Информация содержится на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: увеличить уставный капитал ПАО НПО „Искра“ путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая», — сказано в принятом решении. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Российская Федерация в лице Госкорпорации «Роскосмос»; Российская Федерация в лице Росимущества; Госкорпорация по космической деятельности «Роскосмос». Кроме того, советом директоров «Искры» принято решение о допэмиссии. Согласно сведениям, размещенным на сайте общества, в 2021 году уставный капитал ПАО НПО «Искра» составлял 1 257 413 рублей. Выручка за прошлый год — 12,4 млрд рублей, убыток — 4,7 млрд рублей. ПАО НПО «Искра» производит продукцию для ракетно-космической отрасли и топливно-энергетического комплекса, (в том числе, твердотопливные ракетные двигатели). Единственным учредителем предприятия является АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» — единый центр компетенций ГК «Роскосмос».