МИД Украины: Киев готов к перемирию с Россией на время Олимпиады-2026

Украина выразила поддержку инициативе Италии по установлению глобального перемирия на период проведения зимних Олимпийских игр, которые запланированы с 6 по 22 февраля 2026 года. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
«Мы поддерживаем такой призыв. Украина готова к установлению режима прекращения огня с Россией не только во время Олимпиады, но и в любой момент, в том числе сейчас», — отметил Тихий, чьи слова приводит РБК-Украина.
Тихий также подчеркнул, что украинская сторона еще ранее согласилась на предложение США о перемирии, однако Россия якобы продолжает игнорировать такие инициативы. Ранее власти Украины решили не прекращать мобилизацию в случае перемирия с РФ. С февраля 2022 года на территории Украины действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался властями.
