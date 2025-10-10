10 октября 2025

МИД Украины: Киев готов к перемирию с Россией на время Олимпиады-2026

Украина поддерживает идею о всемирном перемирии во время проведения зимних Олимпийских игр
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина выразила поддержку инициативе Италии по установлению глобального перемирия на период проведения зимних Олимпийских игр, которые запланированы с 6 по 22 февраля 2026 года. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

«Мы поддерживаем такой призыв. Украина готова к установлению режима прекращения огня с Россией не только во время Олимпиады, но и в любой момент, в том числе сейчас», — отметил Тихий, чьи слова приводит  РБК-Украина.

Тихий также подчеркнул, что украинская сторона еще ранее согласилась на предложение США о перемирии, однако Россия якобы продолжает игнорировать такие инициативы. Ранее власти Украины решили не прекращать мобилизацию в случае перемирия с РФ. С февраля 2022 года на территории Украины действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался властями.

