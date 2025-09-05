Купеческий дом XIX века в центре Екатеринбурга ушел с торгов за десятки миллионов

В Екатеринбурге компания «Брусника» выкупила дом купца Крутикова (ул. Горького, 41), являющийся объектом культурного наследия. Участок со зданием 1890 года постройки обошелся в 50,8 миллиона рублей, рассказали URA.RU представители организации.
«В скором времени мы приступим к изучению здания, после этого будут понятны объемы работ и варианты использования», — сказали они. Объекты на участке свободны от арендных обязательств.
Старинный дом выставили на продажу этим летом. Вместе с ним компании перешел гараж на 45 квадратных метров и земельный участок на 572 «квадрата». Изначально мэрия его оценила в 48,37 миллиона рублей.
