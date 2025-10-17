Российский президент Владимир Путин в ближайшие дни планирует вылететь в Будапешт для личной встречи с американским главой Дональдом Трампом. Однако сложность заключается в том, что глава государства находится под санкциями европейских стран, и он не может напрямую летать над большей частью Европы. Поэтому в настоящий момент проходит работа по планированию оптимального маршрута для самолета с российским президентом на борту. О том, какими потенциальными маршрутами Путин может прилететь в Венгрию — в материале URA.RU.
Балканский коридор — наиболее реальный вариант
Политолог-американист Кирилл Бенедиктов в telegram-канале Readovka отмечает, что наиболее вероятным вариантом для российского борта может стать путь через Турцию, далее над Средиземным морем и Сербией, после чего — в Венгрию. Такой «Балканский коридор», по мнению Бенедиктова, на сегодняшний день является единственно возможным для визита главы РФ в Будапешт. Политолог Федор Лукьянов в telegram-канале также предложил подобный вариант.
Военкор Борис Рожин тоже высказался в пользу Балканского коридора, однако добавил, что этот вариант налагает определенные риски, но не уточнил — какие. Эксперты берут в расчет и более короткий маршрут — через Беларусь, Польшу и Словакию. Хоть последние две страны и являются членами ЕС, но сохраняют более нейтральное отношение к России.
Почти каждый вариант включает в себя Турцию
Журналисты «Известий» также спрогнозировали, каким маршрутом Владимир Путин мог бы полететь в Венгрию. По данным источников издания, рассматриваются два вероятных маршрута. Первый предполагает перелет через Черное море: из Москвы в Сочи, затем вдоль побережья Турции в сторону Болгарии или Греции, далее в Сербию и только после этого — в Будапешт.
Второй вариант — через Каспийское море и Азербайджан, с дальнейшим проходом над территорией Турции и аналогичным выходом в Сербию. Особое внимание уделяется участку между Турцией и Сербией: здесь потребуется либо официальное согласие стран НАТО на пролет, либо гарантии безопасности, в том числе возможное сопровождение российского борта истребителями США для предотвращения любых инцидентов.
В качестве возможного места остановки Владимира Путина в венгерской столице называется отель Four Seasons, расположенный в историческом здании на берегу Дуная у Цепного моста. Этот отель традиционно выбирают для проживания главы иностранных государств, прибывающие с визитом в Будапешт.
Предполагаемое расстояние
В свою очередь представители авиационного новостного издания Air Live предполагают, что самолет президента России Владимира Путина на пути в Будапешт будет сопровождаться истребителями F-16 ВВС Турции совместно с российскими Су-30 над Черным морем. По данным издания, ожидается, что маршрут пройдет над Каспием, далее через воздушное пространство Ирана, Турции, пересечет Средиземноморье, а затем через Черногорию и Сербию направится к венгерской столице. Длина этого маршрута может составить около 5000 километров.
Особенности геополитики
Главной сложностью для организации полета российского лидера в Венгрию являются особенности геополитического положения страны. «Венгрия почти полностью окружена государствами НАТО, которые поддерживают Украину и занимают жесткую позицию по отношению к России. Поэтому визит возможен только при гарантиях со стороны США как ведущей страны НАТО и при надежной военной защите со стороны России», — отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что пока непонятно, как именно будет запланирован маршрут.
Сопровождение над нейтральными водами
Самолет президента России Владимира Путина на пути к встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом в Венгрию вероятнее всего будет сопровождаться истребителями Воздушно-космических сил (ВКС) над нейтральными водами Черного моря. С таким мнением выступил авиационный эксперт Олег Пантелеев. По его словам, детали маршрута главы государства держатся в секрете, однако основные принципы обеспечения безопасности уже определены.
«Логично предположить, что российский президент полетит в Венгрию над Черным морем. Но детали маршрута, думаю, будут держаться в секрете, поскольку угрозы со стороны Украины нельзя сбрасывать со счетов. Нет никаких сомнений в том, что над нейтральными водами Черного моря для самолета Владимира Путина будет организовано сопровождение боевыми самолетами Воздушно-космических сил России», — рассказал авиаэксперт Олег Пантелеев.
Эксперт пояснил, что технически возможно и использование воздушного пространства других стран, например, Польши, если на то будет политическое согласие. Однако, по его оценке, нынешние отношения между Москвой и Варшавой делают такой вариант маловероятным. Пантелеев отметил, что вопросы безопасности государственных визитов решаются на высшем политическом уровне. Если маршрут полета Путину придется прокладывать через страны НАТО, сопровождение российских боевых самолетов осуществляться не будет — такую практику обычно организует принимающая сторона.
Венгрия «самая безопасна страна»
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт готов предоставить максимальные гарантии безопасности для переговоров президентов России и США. По словам Сийярто, Венгрия готова принять лидеров двух стран и обеспечить все условия для проведения встречи на высшем уровне.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Будапешт рассматривает себя как самую безопасную столицу Европы и одну из самых безопасных площадок в мире для организации подобных мероприятий. «Мы здесь в Будапеште готовы обеспечить необходимые условия, чтобы американский и российский президенты смогли провести переговоры в безопасной и спокойной обстановке», — подчеркнул Петер Сийярто, обращаясь к журналистам.
Венгерский министр пояснил, что страна располагает необходимой инфраструктурой и опытом для обеспечения безопасности официальных визитов на высшем уровне. Он также напомнил, что Венгрия уже неоднократно принимала международные саммиты и делегации разных стран.
Дополнительные сложности: МУС и Венгрия
Дополнительная сложность заключается в том, что ранее Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина. Венгрия находится в процессе выхода из-под юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), но до завершения процедуры обязана соблюдать требования Римского статута, включая исполнение ордера на арест президента РФ Владимира Путина. Несмотря на одобренное парламентом решение о выходе, Венгрия пока остается участником Римского статута и должна выполнять обязательства, связанные с ордером МУС, выданным в 2023 году.
Кроме этого, как государство-член Европейского союза, Венгрия присоединилась к санкционному режиму ЕС против России. Среди прочего, этот пакет включает запрет на полеты российских авиакомпаний над территориями европейских стран.
