Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила Свердловской области приговорил к колонии полицейских Максима Онучина и Павла Горшкова, в служебной машине которых после задержания умер Сергей Шамрин. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.
«Онучину назначили четыре года и 11 месяцев лишения свободы. Горшкова приговорили к пяти годам общего режима. Кроме того, они два года не смогут занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов. Приговор вступит в законную силу через 15 дней, если не будет обжалован», — сказали в райсуде.
Инцидент произошел 29 января 2023 года. Онучин и Горшков прибыли на вызов к психиатрической клинике, около которой Шамрин якобы устраивал беспорядки. Силовики скрутили его и засунули в служебный УАЗ головой вперед. По версии следствия, именно это и привело к травме задержанного — он получил перелом шейного позвонка.
Фигурантам вменили превышение должностных полномочий. Сначала их отправили под стражу, затем меру пресечения смягчили. Судить силовиков начали зимой прошлого года. К моменту вынесения приговора их так и не уволили со службы.
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