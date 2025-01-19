19 января 2025

Полицейским, в машине которых умер свердловчанин, вынесли приговор. Фото

В Нижнем Тагиле приговорили к колонии полицейских, в машине которых умер мужчина
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, полиция, конвой, мвд россии
Силовиков на время судебного разбирательства не отстраняли от работы (архивное фото) Фото:

Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила Свердловской области приговорил к колонии полицейских Максима Онучина и Павла Горшкова, в служебной машине которых после задержания умер Сергей Шамрин. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

«Онучину назначили четыре года и 11 месяцев лишения свободы. Горшкова приговорили к пяти годам общего режима. Кроме того, они два года не смогут занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов. Приговор вступит в законную силу через 15 дней, если не будет обжалован», — сказали в райсуде.

Инцидент произошел 29 января 2023 года. Онучин и Горшков прибыли на вызов к психиатрической клинике, около которой Шамрин якобы устраивал беспорядки. Силовики скрутили его и засунули в служебный УАЗ головой вперед. По версии следствия, именно это и привело к травме задержанного — он получил перелом шейного позвонка.

Фигурантам вменили превышение должностных полномочий. Сначала их отправили под стражу, затем меру пресечения смягчили. Судить силовиков начали зимой прошлого года. К моменту вынесения приговора их так и не уволили со службы.

Суд над полциейскими прошел в Нижнем Тагиле
Суд над полциейскими прошел в Нижнем Тагиле
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Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила Свердловской области приговорил к колонии полицейских Максима Онучина и Павла Горшкова, в служебной машине которых после задержания умер Сергей Шамрин. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Онучину назначили четыре года и 11 месяцев лишения свободы. Горшкова приговорили к пяти годам общего режима. Кроме того, они два года не смогут занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов. Приговор вступит в законную силу через 15 дней, если не будет обжалован», — сказали в райсуде. Инцидент произошел 29 января 2023 года. Онучин и Горшков прибыли на вызов к психиатрической клинике, около которой Шамрин якобы устраивал беспорядки. Силовики скрутили его и засунули в служебный УАЗ головой вперед. По версии следствия, именно это и привело к травме задержанного — он получил перелом шейного позвонка. Фигурантам вменили превышение должностных полномочий. Сначала их отправили под стражу, затем меру пресечения смягчили. Судить силовиков начали зимой прошлого года. К моменту вынесения приговора их так и не уволили со службы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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