В Пермском крае продается известная база на берегу Камы

В Усть-Качкинском сельском поселении Пермского края продается база отдыха «Багамы». Стоимость готового бизнеса — 160 млн рублей.
«Продам базу отдыха в 30 минутах от Перми на берегу реки Кама. На базе пять гостевых домов и четыре банных комплекса, купель, бассейн, банкетный зал на 120 человек. Стоимость — 160 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
База находится в 10 минутах от курорта Усть-Качка. Автор объявления указывает на известность объекта у пермяков и быструю окупаемость вложений.
Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Протасы Пермского муниципального округа продается загородный клуб. Цена готового бизнеса составляла 50 млн рублей.
