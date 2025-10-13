13 октября 2025

В Пермском крае продается известная база на берегу Камы

Стоимость базы из пяти домов в Пермском округе - 160 млн рублей
На базе размещено четыре банных комплекса
На базе размещено четыре банных комплекса Фото:

В Усть-Качкинском сельском поселении Пермского края продается база отдыха «Багамы». Стоимость готового бизнеса — 160 млн рублей.

«Продам базу отдыха в 30 минутах от Перми на берегу реки Кама. На базе пять гостевых домов и четыре банных комплекса, купель, бассейн, банкетный зал на 120 человек. Стоимость — 160 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

База находится в 10 минутах от курорта Усть-Качка. Автор объявления указывает на известность объекта у пермяков и быструю окупаемость вложений.

Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Протасы Пермского муниципального округа продается загородный клуб. Цена готового бизнеса составляла 50 млн рублей. 

