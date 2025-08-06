Компания «Сбера»: отмена торгов в Челябинске затянет обновление билетной системы

Отмена торгов по оплате проезда в общественном транспорте челябинской агломерации затормозит обновление билетной системы, уверены в компании «Сбера». Как сообщили в пресс-службе «СберТройки», за период действия договора предпринят ряд шагов.
«Видится, что отмена конкурса приведет к тому, что затянется процесс по обновлению билетной системы в челябинской агломерации. В настоящее время в регионе существуют сложности с получением данных по социальным транспортным картам от функционирующего в Челябинске вендора ООО „Бенток-Смоленск“», — заявили URA.RU в «СберТройке».
В июле арбитраж отменил результаты торгов по организации автоматизированного учета оплаты пассажирами проезда и провоза багажа (АСОП), победителем которых стала компания «Сбера». По итогам проверки УФАС выяснились подробности отношений «Организатора перевозок Челябинской области» («ОПЧО») и будущего победителя. Между ними велась переписка, были встречи и совместные совещания. Компании тесные отношения отрицают.
«ООО „СберТройка“ на момент проведения первых конкурсов имела опыт запуска транспортного проекта в 26 регионах, являлась обладателем современного билетного решения. В связи с этим совместные встречи учреждения „ОПЧО“ и „СберТройки“ несли информационный характер, направленный на передачу от компании опыта в других регионах», — отметили в «СберТройке».
Собеседники URA.RU заметили, что встречи между сотрудниками «ОПЧО» и «СберТройка» проводились в марте 2022 года, а конкурс, в котором компания победила, прошел в сентябре 2023 года. В «ОПЧО» заверили URA.RU, что работали с разными предприятиями. Запросы коммерческих предложений рассылали «Уралинфотеку», «Бенток-Смоленску», ООО «Золотой короне», ООО «СберТройке», в МУП «Служба организации движения». В файлохранилище был размещен проект конкурсной документации — с ним любой по ссылке мог ознакомиться. Причем электронная переписка велась с «Уралинфотеком» и «Бенток-Смоленском», которые направляли свои замечания и предложения по внедрению АСОП.
В «ОПЧО» также сказали, что трудности у пользователей транспортных карт, включая социальные, отсутствуют. Они без проблем могут воспользоваться возможностями безналичного проезда, в том числе льготного. Билетная система «СбреТройки», заявили URA.RU в «ОПЧО», заработала только в Копейске и на основе договоров непосредственно с перевозчиками. Тендер проводился, чтобы найти подрядчика на оказание услуг в 2024-2028 годах также в Челябинске и Сосновском районе.
«За период осуществления функций оператора в челябинской агломерации „СберТройка“ подключила к билетной системе 165 транспортных средств, оснастила МУП „Копейское пассажирское автопредприятие“ программным продуктом для учета и поддержки льготных категорий граждан „Автоматизированное рабочее место социального работника“. Реализовано порядка 2,5 тысяч социальных карт, пять тысяч общегражданских транспортных карт передали на реализацию через кассу автовокзала и отделения Сбербанка в Копейске», — перечислили URA.RU в «СберТройке».
Там добавили, что разработали сайт и мобильное приложение для пассажиров. Что с этим теперь делать, в «ОПЧО» пока не решили. Договор расторгли еще до вынесения по делу решения суда, с 30 апреля. Чтобы провести новые торги, надо решить много задач, включая защиту персональных данных. На сегодня назвать конкретные сроки нового аукциона затруднились.
В офис компании «Бенток-Смоленск» URA.RU при подготовке материало направило запрос. При поступлении комментария он будет опубликован.
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