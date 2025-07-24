Суд подтвердил тесные связи компании «Сбера» с челябинским организатором торгов

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил тесные связи компании «Сбера» с организатором торгов по оплате проезда в общественном транспорте. Как следует из решения, сотрудники «СберТройки» назначались ответственными за подготовку конкурсной документации наравне с сотрудниками организатора.
«Признать недействительными торги в виде открытого конкурса на право заключения договора об организации автоматизированного учета оплаты пассажирами проезда и провоза багажа (АСОП)», — отмечено в решении. Договор с подрядчиком суд также аннулировал.
Торги проводились на оказание услуг в 2024-2028 годах. Систему оплаты предстояло организовать в Челябинске, Копейске и Сосновском районе, входящими в транспортную агромерацию. Также к ней относятся еще пять территорий.
Суд разбирался в ситуации, куда обратились все стороны спора. Тендер проиграла компания «Бенток-Смоленск», подав заявку на два часа позже победившей в конечном итоге «СберТройки». О взаимоотношениях с ней сотрудников учреждения «Организатор перевозок Челябинской области» («ОПЧО»), проводившего конкурс, стало известно после внеплановой проверки УФАС в феврале-апреле 2024 года.
Визит ведомства выявил, что переговоры между «ОПЧО» и «СберТройкой» велись еще в 2021-2022 годах. Проходили совместные совещания, сотрудники переписывались в мессенджерах. УФАС также установило, что старший руководитель проектов «СберТройки» приезжал в Челябинск в январе 2023 года, подтвердив заинтересованность компании в проекте.
«СберТройка» помогла определить некоторые технические детали заказа. Так, компания предложила увеличить требование ко времени обслуживания карт в системе до 700 миллисекунд. В суде юристы подрядчика пояснили, что решение якобы должно было расширить круг участников. Но комиссия УФАС, а затем и суд, установили, что система «СберТройки» способна обрабатывать карты значительно быстрее — за 213 миллисекунд. Включение параметра в конкурсную документацию суд расценил, как прямое участие «СберТройки» в формировании техзадания. Это обеспечило ей преимущественное положение.
Представители ОГКУ «ОПЧО» и «СберТройки» настаивали, что их взаимодействие носило исключительно организационный характер. Они утверждали, что контакты помогали реализовать полномочия по управлению пассажирскими перевозками. Арбитражный суд этот довод отклонил, указав, что реализация полномочий не может быть связана с интересами и опытом лишь одного хозяйствующего субъекта. Суд подчеркнул, что систематические совместные совещания с единственным представителем рынка, отсутствие доказательств аналогичного взаимодействия с другими компаниями, подтвердили наличие антиконкурентного соглашения.
Суд признал торги и заключенный по их результатам договор недействительными. Решение УФАС по региону названо законным и обоснованным. У сторон спора есть месяц на обжалование решения в апелляционной инстанции.
При подготовке материала URA.RU отправило запросы всем участникам процесса. При наличии ответов они будут опубликованы.
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