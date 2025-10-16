Под студентов УрФУ готовят транспортную реформу

Руководство УрФУ объединяется с мэрией Екатеринбурга, чтобы решить транспортную проблему студентов в Новокольцовском, где находятся общежития вуза. Ректор УрФУ Илья Обабков и вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов обсудили вопрос о проработке идеальной цифровой модели движения транспорта. Создавать ее будут при участии студентов.
«Обабков и Галямов договорились совместно поработать над цифровой моделью транспортной доступности к кампусу. Привлечь к проекту решили главных интересантов — студентов, чтобы учесть их мнение при разработке схемы», — поделился собеседник, знакомый с деталями разговора.
В сентябре учащиеся вуза, которые проживают в общежитии в Новокольцовском, жаловались, что им не хватает общественного транспорта. Четыре автобусных маршрута — № 44, 056, 65, 66 — не справляются с нагрузкой. В итоге по утрам студентам тяжело добираться в корпуса университета в центре. В начале октября Обабков попросил учащихся помочь в разработке математической модели идеального движения общественного транспорта к кампусу. Разработанный проект ректор обещал далее показать в мэрии.
