05 августа 2025

В ХМАО на 20% выросли зарплаты нефтяников

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата нефтяников ХМАО за год выросла на 30 тысяч рублей
Средняя зарплата нефтяников ХМАО за год выросла на 30 тысяч рублей Фото:

Средняя зарплата нефтяников ХМАО, по актуальным статистическим данным, составила 173 216 рублей. Это почти на 20% больше, чем год назад, сообщили URA.RU в Тюменьстате.

«Среднемесячная начисленная заработная плата в сфере добычи нефти и природного газа в Ханты-Мансийском автономном округе в мае 2025 года составила 173 216 рублей. В тот же период 2024 года она составляла 145 088 рублей», — отметили в ведомстве.

Зарплата югорских нефтяников за год выросла почти на 30 тысяч рублей. Этот показатель превышает среднюю оплату труда по всем отраслям ХМАО на 27%. По данным аналитиков за июнь 2025 года, медианная заработная плата в регионе составляет 146 145 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в нефтяных компаниях ХМАО начали падать зарплаты. Средняя оплата труда в вакансиях за первые месяцы 2025 года снизилась по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем, предприятия продолжают бороться за ценные кадры, повышая денежное вознаграждение наиболее востребованным специалистам.

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Средняя зарплата нефтяников ХМАО, по актуальным статистическим данным, составила 173 216 рублей. Это почти на 20% больше, чем год назад, сообщили URA.RU в Тюменьстате. «Среднемесячная начисленная заработная плата в сфере добычи нефти и природного газа в Ханты-Мансийском автономном округе в мае 2025 года составила 173 216 рублей. В тот же период 2024 года она составляла 145 088 рублей», — отметили в ведомстве. Зарплата югорских нефтяников за год выросла почти на 30 тысяч рублей. Этот показатель превышает среднюю оплату труда по всем отраслям ХМАО на 27%. По данным аналитиков за июнь 2025 года, медианная заработная плата в регионе составляет 146 145 рублей. Ранее URA.RU писало, что в нефтяных компаниях ХМАО начали падать зарплаты. Средняя оплата труда в вакансиях за первые месяцы 2025 года снизилась по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем, предприятия продолжают бороться за ценные кадры, повышая денежное вознаграждение наиболее востребованным специалистам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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