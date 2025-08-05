В ХМАО на 20% выросли зарплаты нефтяников

Средняя зарплата нефтяников ХМАО, по актуальным статистическим данным, составила 173 216 рублей. Это почти на 20% больше, чем год назад, сообщили URA.RU в Тюменьстате.
«Среднемесячная начисленная заработная плата в сфере добычи нефти и природного газа в Ханты-Мансийском автономном округе в мае 2025 года составила 173 216 рублей. В тот же период 2024 года она составляла 145 088 рублей», — отметили в ведомстве.
Зарплата югорских нефтяников за год выросла почти на 30 тысяч рублей. Этот показатель превышает среднюю оплату труда по всем отраслям ХМАО на 27%. По данным аналитиков за июнь 2025 года, медианная заработная плата в регионе составляет 146 145 рублей.
Ранее URA.RU писало, что в нефтяных компаниях ХМАО начали падать зарплаты. Средняя оплата труда в вакансиях за первые месяцы 2025 года снизилась по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем, предприятия продолжают бороться за ценные кадры, повышая денежное вознаграждение наиболее востребованным специалистам.
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