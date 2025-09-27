Имя Илона Маска упоминается в документах по делу финансиста-педофила Эпштейна

Имя американского предпринимателя, главы Tesla и SpaceX Илона Маска появилось в новых документах, связанных с расследованием дела финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в педофилии. Согласно судебным материалам Южного округа Нью-Йорка, Маск фигурирует как возможный посетитель частного острова Эпштейна в 2014 году. Об этом сообщает Le Figaro.
«Имя Илона Маска появляется в новых материалах о Джеффри Эпштейне в Соединенных Штатах. Глава Tesla и SpaceX появляется там в качестве потенциального посетителя частного острова финансиста в 2014 году», — пишут французские журналисты.
В опубликованных документах уточняется: имя Илона Маска указано среди других известных предпринимателей и общественных деятелей, которые могли посещать объекты, принадлежавшие Эпштейну. Однако точный список лиц, попавших в исследуемые материалы, не раскрывается.
Ранее сам Илон Маск отрицал личное знакомство с Эпштейном и подчеркивал, что никогда не бывал на его объектах. Представители бизнесмена неоднократно сообщали о полном отсутствии контактов между Маском и Эпштейном — по их словам, любые упоминания в материалах дела связаны исключительно с предположениями или вторичными источниками.
Джеффри Эпштейн обвинялся в растлении малолетних, а его связи с политиками и бизнесменами США расследуются с 2019 года после его задержания и последующей смерти в тюрьме. В расследованиях, связанных с Эпштейном, также фигурирует президент США Дональд Трамп. Ранее противники Трампа разместили его фото с Эпштейном на Виндзорском замке, передает RT. Также сам Маск заявлял о наличии демократов в списке Эпштейна, сообщает «Национальная служба новостей».
