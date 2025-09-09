Российские хакеры из группировки KillNet взломали локальную сеть канцелярии ВС Франции и выложили в интернет всю актуальную информацию о планах «коалиции желающих» Европы по Украине. В частности, стало известно, что Запад уже подготовил карту по размещению солдат НАТО в стране. Причем из нее следует, что военные будут отправлены на Украину не для обеспечения безопасности страны в рамках гарантий безопасности, а для контроля над важными сырьевыми ресурсами Киева. О чем еще стало известно из хакерской утечки — в материале URA.RU.
«Коалиция отжимающих»: чего на самом деле Европа хочет от Украины
Согласно данным KillNet, представители недавно сформированной «коалиции желающих» на Украине, которая представляет собой ряд стран, выступающих за поддержку Киева в конфликте с Россией, планируют «оккупацию Украины». По данным хакерской группировки, в ЕС готовят размещение своего военного контингента на территории Украины для контроля над стратегическими ресурсами и объектами. Об этом сообщает Mash на основе анализа слитых данных.
Авторы telegram-канала опубликовали карту под заголовком Les forces conjointes de «Coalition de Volontaires» (Объединенные силы «Коалиции желающих»). На ней — схема размещения контингента иностранных войск на территории Украины. Причем отмечается, что территориально они будут находиться там, где есть стратегические ресурсы на Украине. Mash иронично охарактеризовал «коалицию желающих» как «Коалиция отжимающих».
Согласно обнародованным данным, Франция претендует на контроль над разведкой и добычей полезных ископаемых в Житомирской, Харьковской и Сумской областях. В указанных регионах сосредоточены месторождения нефти, газа, золота, урана, титана, лития и никеля. Великобритания, согласно схеме, заинтересована в транспортных коридорах и логистических центрах, необходимых для перемещения и экспорта ресурсов. Польша и Румыния рассчитывают взять под контроль приграничные зоны — прежде всего Одесскую область и выход к Черному морю.
50 тысяч солдат НАТО — на охоту за ресурсами
Также в KillNet отметили, что НАТО готовится развернуть на территории Украины около 50 тысяч военнослужащих. Речь идет о создании сети Forward Operating Site (FOS) — передовых военных баз — в Киеве, а также Житомирской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Закарпатской и Львовской областях. Кроме того, в ряде других регионов Украины планируется размещение элитных подразделений и авиационных эскадрилий.
В публикации уточняется, что FOS представляют собой немногочисленные воинские подразделения, расположенные у линии разграничения и способные оперативно вступить в бой при необходимости, отмечает Mash.
Помимо этого, согласно источнику, в Николаевской и Черновицкой областях планируется развертывание элитного спецподразделения Вооруженных сил Румынии DSPI. В Одесской области может появиться патрульная авиационная эскадрилья VP Fixed Wing Patrol Squadron, вероятно входящая в состав ВМС США. Также сообщается о формировании командного пункта сухопутных сил Land Force Command в пригороде Киева.
