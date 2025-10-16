США начали оказывать давление на Японию по вопросу поставок российской нефти

США ожидают, что Япония прекратит закупать российскую нефть
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бессент напомнил Токио об ожиданиях Вашингтона
Бессент напомнил Токио об ожиданиях Вашингтона Фото:

США ожидают от Японии прекращения закупок российской нефти. С таким заявлением выступил министр финансов США Скотт Бессент.

«Министр финансов Японии Катсунобу Като и я обсудили важные ожидания администрации того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители», — написал Бессент в соцсети Х. По словам американского министра, в рамках диалога были затронуты ключевые аспекты двусторонних экономических отношений.

Ранее президент США Дональд Трамп также призывал западные страны отказаться от закупок газа и нефти из России. 15 октября глава Белого дома рассказал о якобы плнаха Индии отказаться от поставок российских энергоносителей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США ожидают от Японии прекращения закупок российской нефти. С таким заявлением выступил министр финансов США Скотт Бессент. «Министр финансов Японии Катсунобу Като и я обсудили важные ожидания администрации того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители», — написал Бессент в соцсети Х. По словам американского министра, в рамках диалога были затронуты ключевые аспекты двусторонних экономических отношений. Ранее президент США Дональд Трамп также призывал западные страны отказаться от закупок газа и нефти из России. 15 октября глава Белого дома рассказал о якобы плнаха Индии отказаться от поставок российских энергоносителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...