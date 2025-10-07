Госдума хочет пересчитать пенсии работающим пенсионерам, вернув разницу за 8 лет

В Государственной думе предложили пересчитать пенсии для работающих пенсионеров с 2016 по 2024 год, а недополученные суммы — вернуть. С соответствующей инициативой выступили депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду».
«Осуществить перерасчет размера страховых пенсий в соответствии с положениями Федерального закона № 400-ФЗ „О страховых пенсиях“ за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2024 года», — говорится в проекте федерального закона, который есть в распоряжении РИА Новости. Проект также предусматривает выплату недополученных сумм страховых пенсий в соответствии с российским законодательством за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2024 года.
Инициативу предложили лидер партии и глава думской фракции Сергей Миронов, а также председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг. В интервью РИА Новости Миронов рассказал, что с 2016 по 2024 год пенсии работающих пенсионеров не индексировали каждый год. С 1 января этого года президент Владимир Путин восстановил индексацию, благодаря чему выплаты выросли для 7,8 миллиона россиян. По мнению Миронова, теперь нужно провести дополнительную индексацию и вернуть пенсионерам то, что они недополучили.
С 2016 по 2024 год пенсии работающих пенсионеров не индексировались, что привело к разнице в выплатах по сравнению с неработающими пенсионерами. В 2025 году индексация была восстановлена, а с 2026 года в России будет введено двухэтапное повышение пенсий в год.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.