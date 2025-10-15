15 октября 2025

Окончены поиски ребенка, которого почти сутки искали в пермской деревне

Ребенок не вернулся домой после школы (архивное фото)
Ребенок не вернулся домой после школы (архивное фото)

Окончены поиски 12-летнего мальчика, который пропал 15 октября после занятий в школе. Ребенка нашли волонтеры.

«Мальчика нашли. Везут в отделение полиции. Живой», — пояснили волонтеры. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Школьник не вернулся домой после занятий в школе в деревне Морозово Очерского округа. Поиски мальчика длились почти сутки.

