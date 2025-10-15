Окончены поиски ребенка, которого почти сутки искали в пермской деревне

Ребенок не вернулся домой после школы (архивное фото)
Окончены поиски 12-летнего мальчика, который пропал 15 октября после занятий в школе. Ребенка нашли волонтеры.
«Мальчика нашли. Везут в отделение полиции. Живой», — пояснили волонтеры. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
Школьник не вернулся домой после занятий в школе в деревне Морозово Очерского округа. Поиски мальчика длились почти сутки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!