Окончены поиски 13-летней девочки, пропавшей в Пермском крае сутки назад

Сутки школьницу искали полицейские и волонтеры
Завершены поиски 13-летней школьницы из Нытвы Пермского края, которая пропала 14 октября. Об этом URA.RU сообщили в краевом ГУ МВД.
«Девочка нашлась», — уточнили в полиции. Ранее волонтеры сообщали, что похожий ребенок найден в Кировском районе и находится в отделении полиции.
Девочка пропала после школы. Она вышла после уроков в Нытве, посетила несколько магазинов и потом уехала в Пермь на автобусе. Девочка жива и здорова. Где она была все это время пока неизвестно.
