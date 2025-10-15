Окончены поиски 13-летней девочки, пропавшей в Пермском крае сутки назад

Сутки школьницу искали полицейские и волонтеры
Сутки школьницу искали полицейские и волонтеры

Завершены поиски 13-летней школьницы из Нытвы Пермского края, которая пропала 14 октября. Об этом URA.RU сообщили в краевом ГУ МВД.

«Девочка нашлась», — уточнили в полиции. Ранее волонтеры сообщали, что похожий ребенок найден в Кировском районе и находится в отделении полиции.

Девочка пропала после школы. Она вышла после уроков в Нытве, посетила несколько магазинов и потом уехала в Пермь на автобусе. Девочка жива и здорова. Где она была все это время пока неизвестно.

