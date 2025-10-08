Россия разорвала соглашение с США об утилизации плутония

Госдума РФ денонсировала соглашение между Россией и США об утилизации плутония, ранее признанного избыточным для оборонных нужд. Действия США стали основанием для полного выхода России из соглашения и протоколов к нему.
«Денонсировать Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны», — говорится в законопроекте. Соглашение было подписано в 2000 году. Документ предусматривал, что каждая из сторон обязуется утилизировать по 34 тонны оружейного плутония, признанного не нужным для военных программ. Фактическое действие соглашения было приостановлено еще в 2016 году. Тогда Президент России издал соответствующий указ, а Госдума приняла федеральный закон, временно замораживающий выполнение обязательств по данному соглашению.
В пояснительной записке к принятому закону отмечается, что действия США стали основанием для полного выхода России из соглашения и протоколов к нему. Профильный Комитет Госдумы по международным делам в своем заключении подчеркнул, что законопроект направлен на предотвращение возникновения обстоятельств, которые могли бы угрожать национальной безопасности РФ.
Ранее сообщалось, что США не придерживались достигнутых соглашений с Россией по утилизации оружейного плутония. Еще в 2018 году между двумя странами существовала договоренность о совместной реализации программы по переработке плутония. Россия ввела в эксплуатацию реактор БН-800, что дало возможность проводить необратимую конверсию оружейного материала в МОКС-топливо нового поколения, обеспечив долгосрочные перспективы для отечественной атомной энергетики. В то же время США не спешили создавать аналогичные мощности и не проявляли заинтересованности в сокращении собственных запасов плутония.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.