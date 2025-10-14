Россия и Китай вытесняют США с моря: Вашингтону придется учиться воевать заново

NI: ВМС США должны заново научиться воевать на фоне усиленных позиций РФ и Китая
Российский флот возродился на рубеже веков, пишет NI
Российский флот возродился на рубеже веков, пишет NI Фото:

ВМС США могут столкнуться с необходимостью заново осваивать навыки морской войны в условиях, когда их позиция уже не столь доминирующая, как прежде. Об этом сообщает один из американских журналов. За последние годы Россия и Китай значительно усилили свои военно-морские флоты, а также сформировали неформальный союз с Северной Кореей и Ираном, получивший название «ось».

«То, что некоторые комментаторы называют новой „осью“ между Китаем, Россией, Северной Кореей и Ираном, оформилось в 2020-х годах. Подобно тому, как хиппи из Хейт-Эшбери пришлось заново учиться справляться с давно забытыми беспорядками, военно-морским силам необходимо было заново открыть для себя фундаментальные принципы ведения войны на море», — пишет The National Interest (NI).

Ранее это же издание сообщало, что американский авианосец Gerald Ford может оказаться одной из первоочередных целей для российских гиперзвуковых ракет и подводных лодок в случае возможного военного противостояния между НАТО и Россией. Обозреватель NI Брэндон Вайхерт отметил, что несмотря на высокий уровень технологической оснащенности авианосцев класса Ford, эти суда уязвимы для современных российских вооружений.

