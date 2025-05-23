У тюменки требуют оплатить долги за барак, где она едва не погибла ребенком

В информационное агентство URA.RU с проблемой обратилась тюменка Татьяна. Она — приемный родитель для брата и сестры, которых 17 лет назад биологическая мать бросила умирать зимой в холодном бараке. Сейчас за ее детьми охотятся судебные приставы, пытающиеся заставить их погасить долг за дом, в котором ребятишки в возрасте трех и двух лет едва не погибли. Как тюменка борется за права ставших для нее родными детей — в материале URA.RU.
Были на грани смерти, но не сдались
Жительница Тюмени Татьяна Пилипенко рассказала URA.RU историю, как двое брошенных собственной матерью детишек стали ей родными. Татьяна всегда хотела иметь большую семью, однако после первых родов врачи сказали, что повторная беременность будет опасной. Тогда вместе с мужем Русланом они решили взять ребенка из детдома. Так и их произошла первая встреча с юной Таисией Павлюк и ее младшим братом Степаном.
Детишки жили в детском доме города Серов в Свердловской области. Когда Тасе было три, Степе два годика, а их младшему брату менее года, их родную мать лишили родительских прав за безответственное отношение к детям. «Я получила на руки медицинское заключение, в котором было написано, что повергло меня в шок. Отец и мать накачивали девочку спиртным. А ей было всего три годика», — рассказывает с горечью приемная мама.
«Она уехала куда-то посреди зимы с мужиками на лесовозе, а ребятишек оставила в том самом жилье, за которое сейчас выставляются счета ее детям. Дом — развалюха на печном отоплении с удобствами на улице», — рассказала агентству тюменка.
Таисия, Степан и годовалый Федор оказались заперты в здании без еды, воды и тепла. Чтобы хоть как-то сохранить жизнь себе и своим братьям, маленькая Таисия принесла всю ткань, которую нашла в доме, положила ее к еле теплой печи и грела своих младших собственным телом.
Спустя два дня деток нашли соседи, которые услышали за стенами слабое скуление. У родственников, по рассказам приемной матери, не осталось сил даже на то, чтобы плакать. Их нашли истощенными и холодными.
Ребятам оперативно оказали помощь, Таисию и Степана направили в детский дом, а их брата Федора — в местный дом малютки.
Вылезли из неоткуда спустя 17 лет
После официального усыновления Таисии и Степана в 2009 году, новая семья дружно жила впятером. Со старыми родственниками ребята почти не контактировали. С матерью после инцидента они ни разу не общались, а из положенных алиментов на детей она за 17 лет заплатила лишь 10 рублей. Однако пару раз ребята разговаривали с бабушкой и родным дядей, которые интересовались состоянием детей, но не более. В целом же брат и сестра счастливо растворились в новой семье.
Спустя 15 лет, в 2024 году, банковские счета Таисии и Степана неожиданно оказались заблокированы, а деньги оттуда были списаны. Как потом отметили судебные приставы, арест счетов детей произошел из-за долгов по ЖКУ дома, в котором братья и сестра едва не погибли.
Новая семья совместными усилиями начала разбираться в произошедшем. Татьяна звонила судебным приставам в Серове, разговаривала с руководством города. Им стало известно, что дом находится в договоре социального найма, зарегистрированного на бабушку.
«Бабушка в этом доме не живет и не платит за ЖКУ. Однако она самостоятельно вписала туда едва ли не всех своих родственников, и ее долги автоматически спустились до внуков», — рассказала Татьяна Пилипенко.
Татьяна созванивалась с бабушкой по этому вопросу. Но в ответ получила лишь ругань, маты и просьбу пройти куда подальше
«Юристы пояснили, что в данном случае управляющая компания действует согласно закону: она предъявляет через суд счета всем дееспособным людям, вписанным в ордер на это жилье. Однако несправедливость этого решения повергает в шок», — пояснила ситуацию мать Таисии.
Когда арест счетов произошел в первый раз, устав от бесконечной возни с документами и ведомствами, тюменка написала письмо на имя президента Владимира Путина, где объяснила ситуацию. Разблокировка счетов и возвращение средств были проведены спустя три дня после обращения.
Однако спустя год, в 2025 году, Таисии вновь заблокировали счета и сняли с них деньги за то же самое жилье. Но приемная мама помочь своей дочке на этот раз уже не смогла, так как девочке исполнилось 18 лет. Юридически, в этом возрасте женщина не имеет к ней никакого отношения.
«Мне ответили, что этим детям я никто с юридической точки зрения. Я была приемной матерью и действовала в их интересах, но сейчас они совершеннолетние. Они нам как родные. После того, как Таисию травили алкоголем в три года, у нее подорвано здоровье, и она не может помочь себе сама. Я прошу журналистов придать эту ситуацию максимальной огласке, чтобы нас наконец оставили в покое», — подытожила Татьяна.
Как оказалось, вся эта ситуация образовалась из-за суммы в девять тысяч рублей. Кому-то покажется, что это мелочь, но для данной семьи заметная сумма. Да и вопрос справедливости никто не снимал. Годы нервотрепки и счета за барак, где ты едва не отдал Богу душу — где это видано.
Тем временем, обращения и заявления, направленные в адрес УФССП, результатов не дали. Ведомство считает все действия правомерными.
Женщина добавила, что на данный момент сестра и брат стоят в очереди на получение социального жилья от государства. У них нет прописки в доме в городе Серов. Более того, они не имеют на него никаких притязаний.
Для разбора сложившейся ситуации информационное агентство URA.RU обратилось в прокуратуру Тюменской области. Ответ от ведомства на данный момент ожидается. Также ответ ожидается от депутата государственной думы Николая Брыкина, который, по словам матери, заинтересовался инцидентом Таисии.
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