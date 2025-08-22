Челябинский меткомбинат оспорил взысканные с него 1,8 миллиарда рублей

Челябинский меткомбинат не согласился с долгом перед «Новатэк-Челябинск» за газ
Челябинский меткомбинат не согласился с долгом перед «Новатэк-Челябинск» за газ Фото:

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) подал апелляционные жалобы на взысканные у него 1,8 млрд рублей. Как следует из данных суда, даты судебных заседаний пока не назначены.

«ПАО „Челябинский металлургический комбинат“. Апелляционная жалоба», — указал арбитраж в своей картотеке.

Обжалованы два решения, которые связаны с задолженностью ЧМК за поставленный компанией «Новатэк-Челябинск» газ. Один процесс идет на 932 млн рублей, другой — на 869 млн рублей. Начавшийся в апреле первый спор касается долгов за топливо, поставленное предприятию в январе. Период по второму в публичном поле указан не был. Оба процесса по инициативе «Новатэка» ведутся в закрытом режиме.

В настоящий момент в суде также рассматривается третий иск газовиков. Заявление они подали в июне. Размер претензий составил 907,9 млн рублей.

В 2025 году на ЧМК сложилась тяжелая финансовая ситуация. К началу года у компании было 5,543 млрд рублей неурегулированных долгов. Чтобы предотвратить серьезные последствия, правительство РФ и банки-кредиторы пошли на послабление требований, предоставив отсрочки по платежам.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам. Ответы будут опубликованы, когда поступят.

