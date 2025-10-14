Тюменским водителям быстрее всех на Урале повышают зарплату

На одну вакансию водителя в регионе приходится почти 8 резюме
В Тюмени зарплаты водителей растут быстрее, чем в других регионах Урала. Об этом сообщили аналитики рекрутингового агентства hh.ru.
«Заметнее всего подняли зарплатные предложения работодатели в Тюменской области. Рост составил 13% год к году, или +17,5 тысячи рублей», — отметили специалисты.
Известно, что на втором месте по темпам прироста зарплаты находится ХМАО. Здесь динамика равна 11%. Тюмень при этом лидирует и по насыщенности рынка кадрами: здесь на одну вакансию приходится 7,8% резюме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!