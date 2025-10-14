14 октября 2025

Тюменским водителям быстрее всех на Урале повышают зарплату

В Тюмени рост зарплат водителей за год составил 13%
© Служба новостей «URA.RU»
На одну вакансию водителя в регионе приходится почти 8 резюме
На одну вакансию водителя в регионе приходится почти 8 резюме Фото:

В Тюмени зарплаты водителей растут быстрее, чем в других регионах Урала. Об этом сообщили аналитики рекрутингового агентства hh.ru. 

«Заметнее всего подняли зарплатные предложения работодатели в Тюменской области. Рост составил 13% год к году, или +17,5 тысячи рублей», — отметили специалисты.

Известно, что на втором месте по темпам прироста зарплаты находится ХМАО. Здесь динамика равна 11%. Тюмень при этом лидирует и по насыщенности рынка кадрами: здесь на одну вакансию приходится 7,8% резюме.

