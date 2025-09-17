Челябинский военный, находясь в самоволке, убил сожительницу

Вместо службы мужчина выбрал отдых и преступления
Вместо службы мужчина выбрал отдых и преступления

Военнослужащий по контракту из Челябинской области, находясь в самоволке, забил до смерти сожительницу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, ему назначили 14 лет колонии особого режима.

«Суд признал военнослужащего виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ, ч. 2 ст. 116.1 УК РФ, и ч. 1 ст. 105 УК РФ. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний суд назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии особого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В суде было установлено, что мужчина покинул часть и скрывался до января 2025 года: именно тогда он забил до смерти сожительницу. Конфликт между парой начался на улице. Во время него прилетело и дочери женщины, которая вступилась за мать. После этого контрактник затащил сожительницу в квартиру и продолжил избиение.

«Подсудимый затащил сожительницу в свою квартиру и, желая лишить ее жизни, нанес последней многочисленные удары кулаками, костылем и молотком по различным частям тела, в том числе в голову. В результате потерпевшая скончалась в медицинском учреждении на следующий день», — добавили в суде.

Там отметили, что ранее этот же военный был осужден за преступление, совершенное с применением насилия. Иными словами, случился рецидив.

