Пермяки отказываются от просторных квартир в пользу частных домов

В Перми снижается спрос на квартиры площадью более 100 квадратных метров. Конкуренцию просторной городской недвижимости составляют таунхаусы и частные дома, которые покупатели выбирают чаще. Об этом URA.RU рассказал руководитель центра недвижимости «Метры ближе» Александр Леонов.
«Спрос на квартиры площадью больше 100 квадратных метров в Перми ограничен. Во-первых, не все покупатели располагают необходимой суммой для приобретения такого жилья. Во-вторых, из-за высоких ставок по ипотеке ежемесячный взнос может достигать 150-200 тысяч рублей. В-третьих, просторные квартиры конкурируют с альтернативными форматами жилья, такими как таунхаусы и частные дома. За 15-20 млн рублей вместо большой квартиры можно купить или построить дом в пригороде Перми», — рассказал Александр Леонов корреспонденту агентства.
По словам агента по недвижимости, на первичном рынке Перми наблюдается дефицит просторного жилья. Застройщики чаще всего ограничивают площадь квартир до 80-90 квадратных метров. Но если на рынке появляется лот 100 «квадратов» и более, он очень быстро продается. При этом на вторичном рынке ситуация другая. Большинство просторных квартир продаются в домах, построенных в 80-х, 90-х и начале нулевых. Есть варианты в сданных новостройках, но они слишком переоценены. Поэтому на вторичном рынке большие лоты обычно продаются годами.
Несмотря на ограниченный спрос, цены на такие квартиры растут. На вторичном рынке подорожание небольшое. Многое зависит от возраста дома, ремонта, этажа. Так, большие квартиры без ремонта в домах старше 15 лет продают за 80-90 тысяч рублей за квадратный метр, а с ремонтом — 100-120 тысяч рублей за «квадрат». Цены на жилье в домах, построенных 15-10 лет назад, приближаются к новостройкам. Чаще всего их можно купить с готовым ремонтом, поэтому квадратный метр стоит 150-200 тысяч рублей.
На первичном рынке большие квартиры дорожают медленнее, чем стандартные. Здесь действует принцип, что оптом покупать дешевле. «Чем меньше квартира, тем больше цена за квадратный метр. Например, „квадрат“ в двухкомнатной или трехкомнатной квартире евроформата стоит 150-170 тысяч рублей, а в больших лотах — 140-150 тысяч рублей, если речь о нецентральных районах», — добавил Александр Леонов.
