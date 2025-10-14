Для бюджета России неожиданно нашли 1,5 трлн рублей

Федеральный бюджет России в 2026–2028 годах может получить дополнительные 1,5 триллиона рублей за счет поступлений от НДС, таможенных сборов и приватизации. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект финансового плана».
«Резерв дополнительных доходов составляет порядка 1,5 триллиона рублей», — говорится в заключении Счетной палаты, с которым ознакомились «Известия». Согласно расчетам органа финансового аудита, в 2026 году бюджет может дополнительно получить 546 миллиардов рублей, в 2027-м — 587 миллиардов, а в 2028-м — 665 миллиардов.
При этом эксперты предупреждают о возможных рисках недобора доходов: они оцениваются в 118 миллиардов рублей в 2026 году, 73 миллиарда — в 2027-м и 81 миллиард — в 2028-м. В документе отмечается, что основными источниками этих поступлений могут стать увеличение сборов по линии НДС, рост доходов от внешнеэкономической деятельности и приватизация государственных активов.
Ранее Минфин России в проекте федерального бюджета на 2026–2028 годы прогнозировал поступления от НДС на уровне 17,5 трлн рублей в 2026 году, 19,3 трлн рублей в 2027 году и 20,7 трлн рублей в 2028 году. Также ведомство предлагало снизить порог годовой выручки для обязательной уплаты НДС малыми и средними предприятиями с 60 до 10 миллионов рублей, чтобы сократить схемы ухода от налогообложения. Не исключено, что будет пересмотрена ставка налога на роскошь, пишет «Национальная Служба Новостей».
