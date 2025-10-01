В Пермском университете вместо двух появится один огромный факультет

ПГНИУ объединяет филологический и факультет СИЯЛ
Соседствующие факультеты станут одним целым
Соседствующие факультеты станут одним целым

С 2026 года в Пермском классическом университете (ПГНИУ) появится факультет филологии и коммуникации, который станет самым большим в вузе. Новое подразделение появится благодаря слиянию двух факультетов: филологического и современных иностранных языков и литератур (СИЯЛ). Такое решение сегодня приняли на заседании ученых советов обоих факультетов, сообщили URA.RU в вузе.

«На новом факультете сохранится кафедральная система, а также известные в стране и за рубежом научные и педагогические школы. Организационные изменения не коснутся образовательного процесса для студентов и преподавателей, студенты пройдут обучение по тем образовательным программам, на которые они поступали», — подчеркнули в ПГНИУ. Штатное расписание нового факультета будет сформировано до 24 октября. Студенты и преподаватели продолжат учебный процесс в новом подразделении с 1 января 2026 года.

О планах объединения двух факультетов в один, стало известно на прошлой неделе. За несколько лет до реформы — в 2022 году — деканы двух структур вуза Борис Кондаков и Борис Проскурнин покинули свои посты. Кто теперь возглавит новый факультет, станет известно позже. Как пояснили в университете, эта должность выборная.

