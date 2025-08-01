Адвокат напомнил дачникам об изъятии их участков в случае нарушения нового закона о борщевике

Адвокат Жорин: если не убирать борщевик Сосновского, можно лишиться участка
© Служба новостей «URA.RU»
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Владельцы земель должны бороться с борщевиком или потеряют землю, заявил адвокат
Владельцы земель должны бороться с борщевиком или потеряют землю, заявил адвокат Фото:

Владельцы и арендаторы земельных участков в России могут лишиться своей собственности за отказ бороться с борщевиком Сосновского. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин, комментируя подписанный президентом Владимиром Путиным закон.

«Нарушителям грозит ответственность — вплоть до изъятия участка!», — подчеркнул Жорин в своем telegram-канале, напоминая, что теперь обязанность по уничтожению инвазивных растений распространяется на все категории земель, включая частные, лесные и инфраструктурные объекты. По его словам, ранее подобные меры касались только владельцев сельхозугодий, но теперь требования коснулись и дачников, и пользователей публичных сервитутов.

Согласно закону, который вступит в силу 1 марта 2026 года, собственники и пользователи должны самостоятельно выявлять и уничтожать опасные растения на своих участках. За нарушение предусмотрена административная ответственность: штрафы от 20 до 50 тысяч рублей.

В случае систематических нарушений участок может быть признан используемым не по назначению и изъят судом на основании статьи 284 ГК РФ и статьи 46 Земельного кодекса. Кроме того, региональные и муниципальные органы получат полномочия контролировать соблюдение новых требований в рамках земельного надзора. Перечни инвазивных видов будут утверждаться на федеральном и региональном уровнях.

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Владельцы и арендаторы земельных участков в России могут лишиться своей собственности за отказ бороться с борщевиком Сосновского. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин, комментируя подписанный президентом Владимиром Путиным закон. «Нарушителям грозит ответственность — вплоть до изъятия участка!», — подчеркнул Жорин в своем telegram-канале, напоминая, что теперь обязанность по уничтожению инвазивных растений распространяется на все категории земель, включая частные, лесные и инфраструктурные объекты. По его словам, ранее подобные меры касались только владельцев сельхозугодий, но теперь требования коснулись и дачников, и пользователей публичных сервитутов. Согласно закону, который вступит в силу 1 марта 2026 года, собственники и пользователи должны самостоятельно выявлять и уничтожать опасные растения на своих участках. За нарушение предусмотрена административная ответственность: штрафы от 20 до 50 тысяч рублей. В случае систематических нарушений участок может быть признан используемым не по назначению и изъят судом на основании статьи 284 ГК РФ и статьи 46 Земельного кодекса. Кроме того, региональные и муниципальные органы получат полномочия контролировать соблюдение новых требований в рамках земельного надзора. Перечни инвазивных видов будут утверждаться на федеральном и региональном уровнях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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