Mash: уволенный глава Кинельского района Юрий Жидков признался, что ему обидно

Экс-глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков после увольнения признался, что ему обидно. Он отметил, что не понимает причин своей отставки и не имел конфликтов с губернатором Дмитрием Федорищевым.
«Слов нет, одни эмоции. Ну ладно, ничего, переживем. Не знаю,кому дорогу перешел. За 2024 год по экономическим показателям Кинельский район оказался на первой строчке», — рассказал Жидков в разговоре с Mash.
Как сообщил Жидков, причиной стало недоразумение, связанное с памятным камнем. Изначально он был установлен в парке в качестве основы для будущего памятника участникам Великой Отечественной войны, однако впоследствии его перенесли к зданию школы. Жидков отметил, что все ключевые проекты в районе были предварительно согласованы с областной администрацией, а выделение средств на ремонт школ и других объектов запланировано только на 2027 год.
Ранее стало известно, что Юрий Жидков освобожден от должности по инициативе губернатора региона Вячеслава Федорищева. Об этом руководитель региона сообщил во время приемки одного из объектов ремонта, сопроводив решение нецензурным словом.
