21 сентября 2025

Ростехнадзор выдал разрешение на эксплуатацию Пермской художественной галереи

Отопление в новом здании пермской галереи установлено и работает без нарушений
В новом здании галереи уже планируются выставки
В новом здании галереи уже планируются выставки Фото:

Сотрудники Ростехнадзора провели осмотр системы теплоснабжения здания Пермской государственной художественной галереи. Как сообщается на сайте ведомства, выдано разрешение на допуск объекта в эксплуатацию.

«Западно-Уральское управление Ростехнадзора выдало разрешение на допуск в эксплуатацию теплопотребляющей установки крупнейшего художественного музея Урала в Перми. В ходе осмотра установлено соответствие объекта требованиям действующего законодательства, нарушений не выявлено», — сообщается на сайте.

Пермская художественная галерея находилась во временном помещении. Культурное учреждение в связи с переездом временно закрыло свои двери для посетителей. До этого — в декабре 2023 года музей освободил площади Спасо-Преображенского собора, так как здание передали РПЦ.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермская художественная галерея готовится к открытию в новом здании уже в сентябре 2025 года. Музей начнет свою работу с ряда выставочных проектов. В галерее подготовили зал, где будет выставлена одна из главных коллекций — храмовая деревянная скульптура. Пермские боги поселятся на третьем этаже нового здания музея.

