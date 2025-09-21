Ростехнадзор выдал разрешение на эксплуатацию Пермской художественной галереи

Сотрудники Ростехнадзора провели осмотр системы теплоснабжения здания Пермской государственной художественной галереи. Как сообщается на сайте ведомства, выдано разрешение на допуск объекта в эксплуатацию.
«Западно-Уральское управление Ростехнадзора выдало разрешение на допуск в эксплуатацию теплопотребляющей установки крупнейшего художественного музея Урала в Перми. В ходе осмотра установлено соответствие объекта требованиям действующего законодательства, нарушений не выявлено», — сообщается на сайте.
Пермская художественная галерея находилась во временном помещении. Культурное учреждение в связи с переездом временно закрыло свои двери для посетителей. До этого — в декабре 2023 года музей освободил площади Спасо-Преображенского собора, так как здание передали РПЦ.
Ранее URA.RU сообщало, что Пермская художественная галерея готовится к открытию в новом здании уже в сентябре 2025 года. Музей начнет свою работу с ряда выставочных проектов. В галерее подготовили зал, где будет выставлена одна из главных коллекций — храмовая деревянная скульптура. Пермские боги поселятся на третьем этаже нового здания музея.
