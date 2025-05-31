31 мая 2025
30 мая 2025

Под Тюменью во время купания в озере утонул человек

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Мужчина утонул во время купания возле поселка Винзили
Мужчина утонул во время купания возле поселка Винзили Фото:

Вечером 31 мая в Тюменском районе, рядом с рабочим поселком Винзили, во время купания утонул мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

«В Тюменском районе вблизи рабочего поселка Винзили во время купания утонул мужчина. Тело утонувшего было найдено — в настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия», — уточнили в официальном telegram-канале ведомства. Спасатели призывают жителей региона соблюдать меры предосторожности у водоемов и не пренебрегать правилами безопасности.

Ранее URA.RU рассказывало, что вблизи села Ярково Тюменской области обнаружено тело мужчины, пропавшего во время рыбалки на реке Тобол. Спасатели устанавливают обстоятельства происшествия.

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Вечером 31 мая в Тюменском районе, рядом с рабочим поселком Винзили, во время купания утонул мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. «В Тюменском районе вблизи рабочего поселка Винзили во время купания утонул мужчина. Тело утонувшего было найдено — в настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия», — уточнили в официальном telegram-канале ведомства. Спасатели призывают жителей региона соблюдать меры предосторожности у водоемов и не пренебрегать правилами безопасности. Ранее URA.RU рассказывало, что вблизи села Ярково Тюменской области обнаружено тело мужчины, пропавшего во время рыбалки на реке Тобол. Спасатели устанавливают обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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