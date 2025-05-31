Под Тюменью во время купания в озере утонул человек

Вечером 31 мая в Тюменском районе, рядом с рабочим поселком Винзили, во время купания утонул мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.
«В Тюменском районе вблизи рабочего поселка Винзили во время купания утонул мужчина. Тело утонувшего было найдено — в настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия», — уточнили в официальном telegram-канале ведомства. Спасатели призывают жителей региона соблюдать меры предосторожности у водоемов и не пренебрегать правилами безопасности.
Ранее URA.RU рассказывало, что вблизи села Ярково Тюменской области обнаружено тело мужчины, пропавшего во время рыбалки на реке Тобол. Спасатели устанавливают обстоятельства происшествия.
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