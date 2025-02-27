Бывшая фирма экс-главы ФСБ Златоуста повторно проиграла банку 146 миллионов

Бывшая фирма экс-главы ФСБ Златоуста (Челябинская область) «Технопарк» Геннадия Вильшенко снова проиграла суд за 146,46 млн рублей. Как следует из материалов арбитража, кассационная инстанция вернула спор к первоначальному решению суда, оказавшему в требованиях. При этом на этапе апелляции сумма была взыскана.
«Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда отменить. Решение Арбитражного суда Челябинской области по данному делу оставить в силе», — отметил в постановлении Арбитражный суд Уральского округа.
Судебный спор тянется с июня 2023 года. «Технопарк» потребовал сначала с «СМП-банка», а затем — с его преемника «Промсвязьбанка» выплаты по векселю. Сумма задолженности, по мнению юристов истца, сложилась из основной суммы в размере 120,593 млн рублей и процентов в сумме 33,134 млн рублей. Челябинский суд в апреле 2024 года претензии отклонил, а апелляционная инстанция частично удовлетворила, постановив заплатить 146,46 млн рублей. Сумма включила также компенсацию за пользование чужими денежными средствами.
Точка не поставлена. В течение двух месяцев постановление можно обжаловать в Судебной коллегии Верховного суда РФ. Процесс стороны не комментируют.
В «Технопарке» Вильшенко владел 75% компании. Предприятие занимается лизингом транспортных средств и насчитывает только двух сотрудников. Бизнес оценивается в 1,6 млрд рублей. Возглавляет компанию Александр Зырянов, который стал фигурантом уголовного дела о растрате и хищении трех миллиардов рублей бюджетных средств.
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