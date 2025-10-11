В деле арестованного челябинского министра Нечаева появились новые обвинения

В отношении четырех фигурантов уголовного дела о растрате, в рамках которого расследуются действия министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, может быть выдвинуты новые обвинения. Об этом свидетельствуют судебные материалы.
«Следствию предстоит провести ряд следственных и процессуальных мероприятий, в том числе предъявить фигурантам новое обвинение и допросить их по существу новых обвинений. Среди лиц, в отношении которых планируется выдвижение обвинения, значатся Анна Курьянова, Константин Зарипов, Дмитрий Микулик и Александр Зырянов», — пишут РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Согласно имеющейся информации, по делу проведены 31 почерковедческая экспертиза, две компьютерно-бухгалтерские, а также бухгалтерская и финансово-аналитическая судебные экспертизы. Кроме того, уже получены заключения по 35 другим судебным экспертизам.
Напомним, Мещанский суд Москвы в феврале текущего года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по делу о растрате министру Нечаеву, его предшественнику Дмитрию Микулику, директору ООО «Технопарк» Александру Зырянову, а также предпринимателю Константину Зарипову. Еще одной фигурантке, Екатерине Краснихиной, заместителю генерального директора ООО «РСГрупп», суд определил меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Позже к делу были привлечены еще две обвиняемые. Начальник правового управления министерства Анна Курьянова была помещена в следственный изолятор, а директору ОГКУ «Челябинскавтодор» Наталье Чесноковой также избрана мера пресечения в виде запрета на совершение определенных действий.
Управление ФСБ России по Челябинской области 19 февраля сообщило о задержании министра Нечаева. В отношении него выдвинуто обвинение по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ — присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере. На следующий день Нечаев был этапирован в Москву, где судом была избрана мера пресечения. Аналогичные обвинения были предъявлены и другим фигурантам дела. В настоящее время Нечаев переведен из следственного изолятора под домашний арест.
По данным следствия, в период с 2015 по 2019 годы при исполнении государственных контрактов с участием АО «Южуралмост» и ЗАО «Южуралавтобан» были похищены бюджетные средства. Речь может идти о 2 миллиардах 966 миллионах рублей. Известно также, что Зарипов и Зырянов ранее занимали руководящие посты в этих организациях.
