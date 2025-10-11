11 октября 2025

В деле арестованного челябинского министра Нечаева появились новые обвинения

Участникам дела челябинского министра Нечаева могут предъявить новые обвинения
Участникам дела челябинского министра Нечаева могут предъявить новые обвинения
новость из сюжета
Задержан глава челябинского миндора Нечаев

В отношении четырех фигурантов уголовного дела о растрате, в рамках которого расследуются действия министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, может быть выдвинуты новые обвинения. Об этом свидетельствуют судебные материалы.

«Следствию предстоит провести ряд следственных и процессуальных мероприятий, в том числе предъявить фигурантам новое обвинение и допросить их по существу новых обвинений. Среди лиц, в отношении которых планируется выдвижение обвинения, значатся Анна Курьянова, Константин Зарипов, Дмитрий Микулик и Александр Зырянов», — пишут РИА Новости со ссылкой на судебные документы. 

Согласно имеющейся информации, по делу проведены 31 почерковедческая экспертиза, две компьютерно-бухгалтерские, а также бухгалтерская и финансово-аналитическая судебные экспертизы. Кроме того, уже получены заключения по 35 другим судебным экспертизам.

Напомним, Мещанский суд Москвы в феврале текущего года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по делу о растрате министру Нечаеву, его предшественнику Дмитрию Микулику, директору ООО «Технопарк» Александру Зырянову, а также предпринимателю Константину Зарипову. Еще одной фигурантке, Екатерине Краснихиной, заместителю генерального директора ООО «РСГрупп», суд определил меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Позже к делу были привлечены еще две обвиняемые. Начальник правового управления министерства Анна Курьянова была помещена в следственный изолятор, а директору ОГКУ «Челябинскавтодор» Наталье Чесноковой также избрана мера пресечения в виде запрета на совершение определенных действий.

Управление ФСБ России по Челябинской области 19 февраля сообщило о задержании министра Нечаева. В отношении него выдвинуто обвинение по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ — присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере. На следующий день Нечаев был этапирован в Москву, где судом была избрана мера пресечения. Аналогичные обвинения были предъявлены и другим фигурантам дела. В настоящее время Нечаев переведен из следственного изолятора под домашний арест.

По данным следствия, в период с 2015 по 2019 годы при исполнении государственных контрактов с участием АО «Южуралмост» и ЗАО «Южуралавтобан» были похищены бюджетные средства. Речь может идти о 2 миллиардах 966 миллионах рублей. Известно также, что Зарипов и Зырянов ранее занимали руководящие посты в этих организациях.

