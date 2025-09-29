Главврач, соратница Махонина и партийный функционер: кто претендует на мандат депутата пермского ЗС

В заксобрании Пермского края освобождается один мандат. Избранный по партийным спискам Вячеслав Григорьев стал сенатором от исполнительной власти региона. Поскольку Григорьев входил в общекраевую «тройку» списка ЕР, его мандат стал плавающим. Партия вольна передать его любому человеку из списка. По данным инсайдером URA.RU, на мандат претендуют трое.
«Сейчас идет борьба между тремя группами влияния. Первая — группа, которая хотела бы, чтобы мандат получил главврач ГБУЗ „ГКБ №2 им.Ф.Х. Граля“, бывший депутат ЗС Сергей Клепцин. Вторая группа лоббирует руководителя исполкома партии Станислава Швецова», — рассказывают инсайдеры.
Но у Швецова есть негативный бэкграунд, связанный с работой в партии. Шесть лет назад он фигурировал в материалах силовиков, которые приходили в офис ЕР с оперативными мероприятиями. «Ну и в целом у однопартийцев к нему двоякое отношение», — поясняет источник. Швецов заявил URA.RU, что информацию о том, что он обсуждается в качестве претендента на мандат, услышал от корреспондента агентства. «Со мной никто не общался и никаких консультаций не вел. Решение о том, кому передать ставший плавающим мандат будет принимать президиум регионального политсовета по согласованию с генсоветом», — отметил он.
У кандидатуры Клепцина тоже есть свои нюансы: да, он трижды был депутатом ЗС (в 2021 году не смог пройти по спискам), но, например, больница, которой он руководит, привлекла внимание Александра Бастрыкина. Возбуждено уголовное дело.
Сергей Клепцин заявил URA.RU, что реконструкция больницы является сейчас для него первоочередной и более прикладной задачей. Возвращаться в заксобрание он не планирует.
Есть альтернативная кандидатура — Юлия Каракулова, заведующая кафедрой неврологии и медицинской генетики Пермской медицинской академии. Один из сопредседателей штаба общественной поддержки губернатора Дмитрия Махонина во время недавних выборов.
«В ПГМУ сейчас новый ректор. При предыдущем Каракулова была проректором, сейчас ее убрали с этой должности. Так что в вузе для нее ситуация нестабильная. А тут до пенсии досидит в ЗСе», — рассуждает источник. И добавляет еще один довод в пользу Каракуловой: она достойно отработала на выборах, и депутатский мандат мог бы стать для нее своеобразной «премией». Юлия Каракулова не ответила на звонок URA.RU.
Каракулова на выборах в заксобрание в 2021 году занимала первую строчку в региональной группе «Ленинская № 5». Станислав Швецов был третьим в группе «Верещагинская №24» — после действующего парламентария Анатолия Маховикова и местного депутата Любови Кузнецовой. Сергей Клепцин шел вторым номером в группе «Кунгурская №21» после руководителя совета глав муниципалитетов Прикамья Вадима Лысанова.
Окончательное решение о том, кому передадут мандат пока не принято: ожидается, что это случится в ближайшее время. Ранее URA.RU сообщало, что вице-спикер Вячеслав Григорьев написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с назначением сенатором.
