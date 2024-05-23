Все дороги ведут в СИЗО: что известно о ситуации в КДХ мэрии Челябинска

В Челябинске задержали очередного руководителя КДХ мэрии города

24 мая 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

В Челябинске 23 мая по подозрению в коррупции задержали очередного начальника комитета дорожного хозяйства (КДХ) мэрии города Дмитрия Шиляева. Его предшественника, Рината Кучитарова, сейчас судят, но по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Что известно об уголовных делах и странностях в работе КДХ Челябинска — в материале URA.RU. Комитет дорожного хозяйства был создан в Челябинске в 2019 году. Уже из названия понятно, что главной задачей перед комитетом стало управлению дорожной отраслью областного центра. Первым начальником КДХ был назначен Ринат Кучитаров, ранее руководивший ООО «Красноармейское ДРСУ». Проработав в качестве руководителя КДХ чуть более трех лет Кучитаров уволился. А уже через несколько дней за ним пришли сотрудники УФСБ по региону. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие полагало, что Кучитаров, занимая должность начальника КДХ города, подписал несколько контрактов на озеленение города. Все это происходило в момент подготовки областного центра к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году. Следствие выявило, что контракты, которые заключил Кучитаров, были необоснованно завышены. Таким образом городскому бюджету был причинен ущерб в размере более 32 млн рублей. В настоящий момент дело Кучитарова уже рассматривается в суде. После задержания Кучитарова было мало желающих, занять его место в КДХ города. Должность считалась «расстрельной». Почти полгода комитет был обезглавлен. Лишь спустя почти полгода после задержания Кучитарова на пост председателя был назначен новый человек. Им стал Николай Кожевников. Забегая вперед, можно сказать, что он пока единственный руководитель структуры, который не попал в поле зрения силовых структур. Но стоит отметить, что и на посту руководителя комитета Кожевников пробыл не так долго. Его увольнению предшествовал рекордный снегопад, обрушившийся на город перед Новым годом, и последовавший за ним транспортный и мусорный коллапс. Последствия «разгребали» до конца января, а «крайним» сделали Кожевникова. После отставки Кожевникова комитет в качестве врио возглавил Дмитрий Шиляев. Но и за ним пришли силовики. 23 мая текущего года его задержали по подозрению в получении взятки. По версии следствия, еще будучи заместителем начальника отдела капстроительства КДХ областного центра, он получил не менее 30 тысяч рублей от заместителя одной из их дорожных фирм за сокрытие дефекта асфальтобетонного покрытия при выполнении дорожно-строительных работ по муниципальному контракту на сумму более 29 млн руб. по ремонту Западного шоссе от Шершневской плотины до границы города Челябинска. Предполагаемым взяткодателем является директор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян, который в данный момент находится под следствием. По данным следствия, через посредника в лице своего зама Никиты Иноземцева, он подкупал контролирующие органы, обогащаясь на дорожных контрактах.