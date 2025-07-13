13 июля 2025

В Свердловской области пациентов с ВИЧ будут лечить по видео

В Свердловской области внедряют телемедицину для лечения ВИЧ-инфицированных
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи будут консультировать пациентов с ВИЧ по видеосвязи Фото:

В Свердловской области стартует программа телемедицинских консультаций для пациентов с ВИЧ-инфекцией, находящихся на стационарном лечении. Соответствующий указ подписала заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. Инициатива направлена на повышение качества медицинской помощи и оперативное принятие решений по ведению пациентов.

«О внедрении телемедицинских консультаций врача-инфекциониста ГАУЗ СО „ОЦ СПИД“ для больных ВИЧ-инфекцией, проходящих стационарное лечение на койках, предназначенных для специализированной медицинской помощи при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека», — говорится в документе. Внедрение телемедицинских технологий позволит специалистам дистанционно консультировать пациентов.

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Руководители медицинских организаций обязаны организовать проведение телемедицинских консультаций в течение трех дней после госпитализации пациента с ВИЧ-инфекцией. Консультации необходимы для диагностики и лечения сопутствующих заболеваний, а также для назначения или корректировки схем антиретровирусной терапии. Это позволит быстрее реагировать на изменения в состоянии пациентов и обеспечивать соответствие федеральным клиническим рекомендациям.

Внедрение телемедицинских технологий особенно важно для удаленных районов области, где доступ к узким специалистам ограничен. Такой подход позволит повысить доступность и качество специализированной медицинской помощи для ВИЧ-инфицированных пациентов.

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В Свердловской области стартует программа телемедицинских консультаций для пациентов с ВИЧ-инфекцией, находящихся на стационарном лечении. Соответствующий указ подписала заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. Инициатива направлена на повышение качества медицинской помощи и оперативное принятие решений по ведению пациентов. «О внедрении телемедицинских консультаций врача-инфекциониста ГАУЗ СО „ОЦ СПИД“ для больных ВИЧ-инфекцией, проходящих стационарное лечение на койках, предназначенных для специализированной медицинской помощи при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека», — говорится в документе. Внедрение телемедицинских технологий позволит специалистам дистанционно консультировать пациентов. Руководители медицинских организаций обязаны организовать проведение телемедицинских консультаций в течение трех дней после госпитализации пациента с ВИЧ-инфекцией. Консультации необходимы для диагностики и лечения сопутствующих заболеваний, а также для назначения или корректировки схем антиретровирусной терапии. Это позволит быстрее реагировать на изменения в состоянии пациентов и обеспечивать соответствие федеральным клиническим рекомендациям. Внедрение телемедицинских технологий особенно важно для удаленных районов области, где доступ к узким специалистам ограничен. Такой подход позволит повысить доступность и качество специализированной медицинской помощи для ВИЧ-инфицированных пациентов.
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