Где свердловчанам бесплатно привиться от гриппа

В торговых центрах Свердловской области с 10 октября начали работать пункты бесплатной вакцинации от гриппа и других заболеваний. Об этом сообщили в региональном минздраве.
«Медики будут работать в ТЦ еженедельно по пятницам и субботам. Бесплатно сделать прививку против гриппа и других инфекций здесь может любой житель региона старше 18 лет», — рассказали в telegram-канале министерства.
Пункты вакцинации в Екатеринбурге
Бесплатно привиться екатеринбуржцы смогут в ТРЦ «Гринвич», «VEER Mall», «Апельсин», «Мегаполис» и ТЦ «Дирижабль». Режим работы пунктов 11 октября: с 10:00 до 15:00.
Пункты вакцинации в Асбесте
Желающим вакцинироваться нужно приходить в ТЦ «НЕБО». Режим работы 11 октября с 10:00 до 15:00.
Пункты вакцинации в Каменске-Уральском
Свердловчан ждут в ТЦ «Сити Молл». 11 октября пункты работают с 10:00 до 15:00.
Пункты вакцинации в Первоуральске
Жители города смогут сделать прививку в ТРЦ «Первый». Режим работы пунктов 11 октября также с 10:00 до 15:00.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что жители Верхней Пышмы не смогли привиться от гриппа из-за отсутствия вакцины в больнице. Свердловчане пожаловались, что ее нет уже две недели.
