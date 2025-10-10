10 октября 2025

Где свердловчанам бесплатно привиться от гриппа

Пункты бесплатной вакцинации от гриппа открылись в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункты бесплатной вакцинации открылись в Екатеринбурге, Асбесте, Каменске-Уральском и Первоуральске
Пункты бесплатной вакцинации открылись в Екатеринбурге, Асбесте, Каменске-Уральском и Первоуральске Фото:

В торговых центрах Свердловской области с 10 октября начали работать пункты бесплатной вакцинации от гриппа и других заболеваний. Об этом сообщили в региональном минздраве.

«Медики будут работать в ТЦ еженедельно по пятницам и субботам. Бесплатно сделать прививку против гриппа и других инфекций здесь может любой житель региона старше 18 лет», — рассказали в telegram-канале министерства.

Пункты вакцинации в Екатеринбурге

Бесплатно привиться екатеринбуржцы смогут в ТРЦ «Гринвич», «VEER Mall», «Апельсин», «Мегаполис» и ТЦ «Дирижабль». Режим работы пунктов 11 октября: с 10:00 до 15:00.

Пункты вакцинации в Асбесте

Желающим вакцинироваться нужно приходить в ТЦ «НЕБО». Режим работы 11 октября с 10:00 до 15:00.

Пункты вакцинации в Каменске-Уральском

Свердловчан ждут в ТЦ «Сити Молл». 11 октября пункты работают с 10:00 до 15:00.

Пункты вакцинации в Первоуральске

Жители города смогут сделать прививку в ТРЦ «Первый». Режим работы пунктов 11 октября также с 10:00 до 15:00.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что жители Верхней Пышмы не смогли привиться от гриппа из-за отсутствия вакцины в больнице. Свердловчане пожаловались, что ее нет уже две недели. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В торговых центрах Свердловской области с 10 октября начали работать пункты бесплатной вакцинации от гриппа и других заболеваний. Об этом сообщили в региональном минздраве. «Медики будут работать в ТЦ еженедельно по пятницам и субботам. Бесплатно сделать прививку против гриппа и других инфекций здесь может любой житель региона старше 18 лет», — рассказали в telegram-канале министерства. Пункты вакцинации в Екатеринбурге Бесплатно привиться екатеринбуржцы смогут в ТРЦ «Гринвич», «VEER Mall», «Апельсин», «Мегаполис» и ТЦ «Дирижабль». Режим работы пунктов 11 октября: с 10:00 до 15:00. Пункты вакцинации в Асбесте Желающим вакцинироваться нужно приходить в ТЦ «НЕБО». Режим работы 11 октября с 10:00 до 15:00. Пункты вакцинации в Каменске-Уральском Свердловчан ждут в ТЦ «Сити Молл». 11 октября пункты работают с 10:00 до 15:00. Пункты вакцинации в Первоуральске Жители города смогут сделать прививку в ТРЦ «Первый». Режим работы пунктов 11 октября также с 10:00 до 15:00. Ранее URA.RU рассказывало о том, что жители Верхней Пышмы не смогли привиться от гриппа из-за отсутствия вакцины в больнице. Свердловчане пожаловались, что ее нет уже две недели. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...