ЕС отказался от российского газа
Евросоюз планирует полностью отказаться от российского газа к 2028 году
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Евросоюз запретит импорт российского газа с 1 января 2028 года. Соответствующее решение принял Совет ЕС, говорится на сайте органа.
«Сегодня Совет согласовал свою переговорную позицию по проекту постановления о поэтапном отказе от импорта российского природного газа. <...> Предлагаемое постановление вводит юридически обязательный, поэтапный запрет на импорт как трубопроводного газа, так и сжиженного природного газа (СПГ) из России, с полным запретом с 1 января 2028 года», — говорится на сайте Совета ЕС.
Отмечается, что с 1 января 2026-го российский газ будет запрещен при сохранении по действующим контрактам. При этом изменения в эти контракты может произойти только в «узко определенных операционных целях» и не может привести к увеличению объемов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.