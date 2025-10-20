ЕС отказался от российского газа

Евросоюз планирует полностью отказаться от российского газа к 2028 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Евросоюз запретит импорт российского газа с 1 января 2028 года. Соответствующее решение принял Совет ЕС, говорится на сайте органа.

«Сегодня Совет согласовал свою переговорную позицию по проекту постановления о поэтапном отказе от импорта российского природного газа. <...> Предлагаемое постановление вводит юридически обязательный, поэтапный запрет на импорт как трубопроводного газа, так и сжиженного природного газа (СПГ) из России, с полным запретом с 1 января 2028 года», — говорится на сайте Совета ЕС.