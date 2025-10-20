Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Европа

ЕС отказался от российского газа

20 октября 2025 в 15:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Евросоюз планирует полностью отказаться от российского газа к 2028 году

Евросоюз планирует полностью отказаться от российского газа к 2028 году

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Евросоюз запретит импорт российского газа с 1 января 2028 года. Соответствующее решение принял Совет ЕС, говорится на сайте органа.

«Сегодня Совет согласовал свою переговорную позицию по проекту постановления о поэтапном отказе от импорта российского природного газа. <...> Предлагаемое постановление вводит юридически обязательный, поэтапный запрет на импорт как трубопроводного газа, так и сжиженного природного газа (СПГ) из России, с полным запретом с 1 января 2028 года», — говорится на сайте Совета ЕС.

Отмечается, что с 1 января 2026-го российский газ будет запрещен при сохранении по действующим контрактам. При этом изменения в эти контракты может произойти только в «узко определенных операционных целях» и не может привести к увеличению объемов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал