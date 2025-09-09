09 сентября 2025

Суд ХМАО освободил от наказания разорившегося миллиардера, обвиняемого в мошенничестве

Суд ХМАО освободил от наказания скандального экс-миллиардера Копайгору
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд освободил от наказания Андрея Копайгору
Суд освободил от наказания Андрея Копайгору Фото:

Суд Сургута освободил от отбывания наказания опального олигарха Андрея Копайгору, судимого за мошенничество в долевом строительстве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«[Подсудимый] признан виновным по части второй статьи 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости). От отбывания наказания освобожден в связи с фактическим его отбытием (Копайгоре ранее были избраны меры пресечения в виде ареста и запрета определенных действий — прим. URA.RU)», — рассказали агентству в пресс-службе суда.

Ранее URA.RU писало, что бизнесмен из Сургута Копайгора был осужден по делу о мошенничестве в долевом строительстве. Из-за проблем с законом ему пришлось выставить на продажу акции югорской нефтяной компании «Сургутнефтегаз» на семь миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд Сургута освободил от отбывания наказания опального олигарха Андрея Копайгору, судимого за мошенничество в долевом строительстве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «[Подсудимый] признан виновным по части второй статьи 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости). От отбывания наказания освобожден в связи с фактическим его отбытием (Копайгоре ранее были избраны меры пресечения в виде ареста и запрета определенных действий — прим. URA.RU)», — рассказали агентству в пресс-службе суда. Ранее URA.RU писало, что бизнесмен из Сургута Копайгора был осужден по делу о мошенничестве в долевом строительстве. Из-за проблем с законом ему пришлось выставить на продажу акции югорской нефтяной компании «Сургутнефтегаз» на семь миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...