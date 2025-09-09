Суд ХМАО освободил от наказания разорившегося миллиардера, обвиняемого в мошенничестве

Суд Сургута освободил от отбывания наказания опального олигарха Андрея Копайгору, судимого за мошенничество в долевом строительстве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
«[Подсудимый] признан виновным по части второй статьи 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости). От отбывания наказания освобожден в связи с фактическим его отбытием (Копайгоре ранее были избраны меры пресечения в виде ареста и запрета определенных действий — прим. URA.RU)», — рассказали агентству в пресс-службе суда.
Ранее URA.RU писало, что бизнесмен из Сургута Копайгора был осужден по делу о мошенничестве в долевом строительстве. Из-за проблем с законом ему пришлось выставить на продажу акции югорской нефтяной компании «Сургутнефтегаз» на семь миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!