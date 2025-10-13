Глава УрФУ объяснил, зачем студентам и преподавателям СУНЦ переезжать в Новокольцовский

Переезд студентов и преподавателей из старого здания специализированного учебно-научного центра УрФУ в Новокольцовский необходим для ввода новых образовательных технологий и цифровых сервисов. Об этом на встрече с учащимися заявил и.о. ректора УрФУ Илья Обабков.
«Люди обычно меняют квартиру на большую, когда чувствуют, что их семья развивается. Я придерживаюсь этого же тезиса. Кампус это сложный момент, но уникальный университет. Когда вы побываете там, поймете, что готовы переехать, несмотря логистику», — сказал Обабков.
Он отметил, что вокруг нового здания СУНЦ есть целый кампус. «Там надо создавать иную платформу, в которых вы будете существовать — я имею в виду еще три новых корпуса, которые мы введем», — отметил глава вуза. И призвал студентов изменить отношение к новому кампусу: «Я хочу, чтобы мы думали, что Новокольцовский — это не окраина, не удаленный район, а новый центр города, тогда нам будет легче. Там можно пробовать новое: вводить технологии, сервисы, работать вместе с партнерами».
В новом кампусе УрФУ будут готовить высококвалифицированных программистов, бизнес-информатиков и других специалистов. Первую очередь кампуса на 250 квадратных метров уже ввели в эксплуатацию. В ее состав входят общежития, учебный корпус, медицинский центр, тренировочное поле, зоны отдыха и коворкинга. На втором этапе возводят институты радиоэлектроники, экономики и управления, СУНЦ. Объекты планируют сдать в ноябре 2025-го.
В старом здании СУНЦ на Данилы Зверева, 30 (Пионерский район), скорее всего, разместят обычную среднюю школу. Планируется, что СУНЦ переедет в 2026-м.
