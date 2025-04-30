Российский лидер Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции из-за угрозы нацизма, который, несмотря на победу СССР во Второй мировой войне, сохранился и укоренился на территории современной Украины. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин сделал то, что должен был сделать.
«Украина — страна, где проростки нацизма прорастают быстрее, чем в других странах Европы. Эти нацисты пытаются оказывать влияние на действующую власть. Мы не могли не отреагировать, и наш президент сделал то, что он должен был сделать», — заявил Песков на форуме «Знание. Первые». Трансляция велась на официальном сайте форума. Он добавил, что сейчас главная цель для России — это победить в СВО.
Песков также отметил, что Россия исторически боролась с проявлениями нацизма, и сегодняшние события, по его словам, стали продолжением этой борьбы. И, несмотря на то, что он был подавлен во время войны, его корни очень глубоки. И на Украине, по словам пресс-секретаря, проростки нацизма развиваются быстрее, чем в других странах Европы.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Тогда Путин указал, что цель СВО — защита мирного населения Донбасса от обстрелов Украины. В последствии он также добавил, что причиной конфликта стало желание НАТО расширяться на восток.
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