«Сделал то, что должен был сделать»: Песков объяснил, почему Путин начал СВО

Песков: Путин объявил СВО из-за угрозы нацизма, который сохранился на Украине
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Песков заявил, что нацизм на Украине распространяется быстрее, чем в странах Европы
Песков заявил, что нацизм на Украине распространяется быстрее, чем в странах Европы Фото:
новость из сюжета
В России проходит просветительский марафон «Знание. Первые»

Российский лидер Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции из-за угрозы нацизма, который, несмотря на победу СССР во Второй мировой войне, сохранился и укоренился на территории современной Украины. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин сделал то, что должен был сделать. 

«Украина — страна, где проростки нацизма прорастают быстрее, чем в других странах Европы. Эти нацисты пытаются оказывать влияние на действующую власть. Мы не могли не отреагировать, и наш президент сделал то, что он должен был сделать», — заявил Песков на форуме «Знание. Первые». Трансляция велась на официальном сайте форума. Он добавил, что сейчас главная цель для России — это победить в СВО.  

Песков также отметил, что Россия исторически боролась с проявлениями нацизма, и сегодняшние события, по его словам, стали продолжением этой борьбы. И, несмотря на то, что он был подавлен во время войны, его корни очень глубоки. И на Украине, по словам пресс-секретаря, проростки нацизма развиваются быстрее, чем в других странах Европы.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Тогда Путин указал, что цель СВО — защита мирного населения Донбасса от обстрелов Украины. В последствии он также добавил, что причиной конфликта стало желание НАТО расширяться на восток. 

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Российский лидер Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции из-за угрозы нацизма, который, несмотря на победу СССР во Второй мировой войне, сохранился и укоренился на территории современной Украины. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин сделал то, что должен был сделать.  «Украина — страна, где проростки нацизма прорастают быстрее, чем в других странах Европы. Эти нацисты пытаются оказывать влияние на действующую власть. Мы не могли не отреагировать, и наш президент сделал то, что он должен был сделать», — заявил Песков на форуме «Знание. Первые». Трансляция велась на официальном сайте форума. Он добавил, что сейчас главная цель для России — это победить в СВО.   Песков также отметил, что Россия исторически боролась с проявлениями нацизма, и сегодняшние события, по его словам, стали продолжением этой борьбы. И, несмотря на то, что он был подавлен во время войны, его корни очень глубоки. И на Украине, по словам пресс-секретаря, проростки нацизма развиваются быстрее, чем в других странах Европы. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Тогда Путин указал, что цель СВО — защита мирного населения Донбасса от обстрелов Украины. В последствии он также добавил, что причиной конфликта стало желание НАТО расширяться на восток. 
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