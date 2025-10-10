Euroactiv объяснил, почему не получится изъять российские деньги для помощи Украине

Страны Евросоюза могут не достичь политического соглашения по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины на сумму 175 миллиардов евро на ближайшем заседании Евросовета в конце октября. Об этом сообщает официальный новостной сайт ЕС Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.
«Я хотел бы сказать вам, что это может быть согласовано на следующем заседании Европейского совета, но я бы не стал делать на это ставку, учитывая сложность вопроса», — приводит Euractiv слова одного из неназванных дипломатов. Согласно публикации, переговоры осложняются разногласиями между странами — часть членов ЕС, включая Германию, Францию и несколько восточноевропейских государств, поддерживают инициативу, тогда как Бельгия выражает существенный скептицизм.
По данным источника, обсуждаемая схема финансирования, называемая «репарационным кредитом», требует значительной юридической и технической доработки. Другой источник Euractiv уточнил, что Еврокомиссия продолжает работу над деталями, однако на пути реализации остаются «технические, транспортные и политические вопросы, которые необходимо решить, и это может занять время».
Основная часть замороженных российских государственных активов в Европе — чуть более 200 миллиардов евро — размещена на платформе Euroclear в Бельгии. Руководство Euroclear неоднократно выступало против экспроприации этих средств, предупреждая, что такой шаг может привести к судебному изъятию европейских или бельгийских активов Россией в других странах.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что изъятие российских резервов приведет к разрушению мирового финансово-экономического порядка и усилению экономического сепаратизма. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва намерена добиваться юридической ответственности для всех, кто причастен к изъятию российских активов.
