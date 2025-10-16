В России увеличится размер пособия по беременности и родам

Для россиянок со средней заработной платой размер пособия по беременности и родам в 2026 году достигнет 457,5 тысячи рублей при обычной одноплодной беременности. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«2025 год еще не завершен, и средняя зарплата будет 105–110 тыс. рублей. Соответственно, пособие по беременности и родам при одноплодной беременности будет 457 504,60 рубля», — передает слова Балынина «Газета.Ru». Он добавил, что минимальный размер пособия составит 124,7 тысячи рублей. При этом, по его словам, в случаях многоплодной беременности или осложнений при родах размер выплат может увеличиваться до 1,3 миллиона рублей.
Экономист сообщил, что для расчетов использовались официальные данные Росстата о средней заработной плате, которая в 2024 году составляла около 89 тысяч рублей. По его прогнозам, к 2025 году этот показатель вырастет до 105-110 тысяч рублей, что и позволит сформировать указанные размеры пособий. Балынин отметил, что окончательная сумма выплаты зависит от официального дохода женщины за два предыдущих года и продолжительности отпуска по беременности и родам.
Как уточнил эксперт, расчет пособия осуществляется на основе среднего дневного заработка, который определяется с учетом установленных лимитов для страховых взносов. По его словам, полученное значение затем умножается на продолжительность отпуска, который составляет от 140 до 194 дней в зависимости от характера беременности и родов.
