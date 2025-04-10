В России за пять дней заблокировали почти 16 миллионов сим-карт

С 1 по 6 апреля в России заблокировали или расторгли договоры на почти 16 миллионов SIM-карт. Часть блокировок прошла через новый сервис на портале «Госуслуги», сообщили в Роскомнадзоре.
«Согласно данным созданной Роскомнадзором, в период с 1 по 6 апреля 15,8 миллиона сим-карт было заблокировано либо договоры по ним расторгнуты. Обращаем внимание, что эта цифра включает в себя общую статистику по заблокированным сим-картам, а не только информацию по сим-картам, заблокированным через „Госуслуги“, — передает Роскомнадзор, передает РИА Новости.
С 1 апреля на портале «Госуслуги» заработал новый сервис «Сим-карты», позволяющий россиянам просматривать все свои номера (личные и корпоративные), расторгать ненужные договоры, временно блокировать нежелательные услуги связи или полностью прекращать действие сим-карты с сохранением номера. С 1 ноября 2025 года операторы получат право принудительно блокировать «лишние» сим-карты (сверх лимита), поэтому абонентам рекомендуется заранее самостоятельно расторгнуть ненужные договоры.
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