В России за пять дней заблокировали почти 16 миллионов сим-карт

© Служба новостей «URA.RU»
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Блокировки прошли на сайте Госуслуг
Блокировки прошли на сайте Госуслуг Фото:

С 1 по 6 апреля в России заблокировали или расторгли договоры на почти 16 миллионов SIM-карт. Часть блокировок прошла через новый сервис на портале «Госуслуги», сообщили в Роскомнадзоре.

«Согласно данным созданной Роскомнадзором, в период с 1 по 6 апреля 15,8 миллиона сим-карт было заблокировано либо договоры по ним расторгнуты. Обращаем внимание, что эта цифра включает в себя общую статистику по заблокированным сим-картам, а не только информацию по сим-картам, заблокированным через „Госуслуги“, — передает Роскомнадзор, передает РИА Новости.

 С 1 апреля на портале «Госуслуги» заработал новый сервис «Сим-карты», позволяющий россиянам просматривать все свои номера (личные и корпоративные), расторгать ненужные договоры, временно блокировать нежелательные услуги связи или полностью прекращать действие сим-карты с сохранением номера. С 1 ноября 2025 года операторы получат право принудительно блокировать «лишние» сим-карты (сверх лимита), поэтому абонентам рекомендуется заранее самостоятельно расторгнуть ненужные договоры.

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С 1 по 6 апреля в России заблокировали или расторгли договоры на почти 16 миллионов SIM-карт. Часть блокировок прошла через новый сервис на портале «Госуслуги», сообщили в Роскомнадзоре. «Согласно данным созданной Роскомнадзором, в период с 1 по 6 апреля 15,8 миллиона сим-карт было заблокировано либо договоры по ним расторгнуты. Обращаем внимание, что эта цифра включает в себя общую статистику по заблокированным сим-картам, а не только информацию по сим-картам, заблокированным через „Госуслуги“, — передает Роскомнадзор, передает РИА Новости.  С 1 апреля на портале «Госуслуги» заработал новый сервис «Сим-карты», позволяющий россиянам просматривать все свои номера (личные и корпоративные), расторгать ненужные договоры, временно блокировать нежелательные услуги связи или полностью прекращать действие сим-карты с сохранением номера. С 1 ноября 2025 года операторы получат право принудительно блокировать «лишние» сим-карты (сверх лимита), поэтому абонентам рекомендуется заранее самостоятельно расторгнуть ненужные договоры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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