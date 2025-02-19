Пермячка отсудила у управляющей компании 270 тысяч рублей из-за сломанной руки

Жительница Соликамска (Пермский край) выносила мусор, поскользнулась у подъезда и потеряла сознание. Когда она очнулась, обратилась в больницу, где зафиксировали перелом руки и ушибы. Женщина обратилась в суд и отсудила у управляющей компании 270 тысяч рублей. Об этом сказано на сайте краевых судебных приставов.
«У пострадавшей были зафиксированы перелом лучевой кости, многочисленные ушибы и травмы. Пенсионерка испытала физические и моральные страдания, более того, перенесла болезненную операцию. Суд счет виновной управляющую компанию и обязал ее оплатить женщине 270 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Суд решил, что гололед, который стал причиной травм, образовался по вине управляющей компании. Организация не обработала место противогололедными материалами. Судебные приставы проконтролировали оплату компенсации пенсионерке. Ущерб возмещен в полном объеме.
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