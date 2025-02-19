19 февраля 2025

Пермячка отсудила у управляющей компании 270 тысяч рублей из-за сломанной руки

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд обязал управляющую компанию выплатить компенсацию пермячке
Суд обязал управляющую компанию выплатить компенсацию пермячке Фото:

Жительница Соликамска (Пермский край) выносила мусор, поскользнулась у подъезда и потеряла сознание. Когда она очнулась, обратилась в больницу, где зафиксировали перелом руки и ушибы. Женщина обратилась в суд и отсудила у управляющей компании 270 тысяч рублей. Об этом сказано на сайте краевых судебных приставов.

«У пострадавшей были зафиксированы перелом лучевой кости, многочисленные ушибы и травмы. Пенсионерка испытала физические и моральные страдания, более того, перенесла болезненную операцию. Суд счет виновной управляющую компанию и обязал ее оплатить женщине 270 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Суд решил, что гололед, который стал причиной травм, образовался по вине управляющей компании. Организация не обработала место противогололедными материалами. Судебные приставы проконтролировали оплату компенсации пенсионерке. Ущерб возмещен в полном объеме.

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Жительница Соликамска (Пермский край) выносила мусор, поскользнулась у подъезда и потеряла сознание. Когда она очнулась, обратилась в больницу, где зафиксировали перелом руки и ушибы. Женщина обратилась в суд и отсудила у управляющей компании 270 тысяч рублей. Об этом сказано на сайте краевых судебных приставов. «У пострадавшей были зафиксированы перелом лучевой кости, многочисленные ушибы и травмы. Пенсионерка испытала физические и моральные страдания, более того, перенесла болезненную операцию. Суд счет виновной управляющую компанию и обязал ее оплатить женщине 270 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Суд решил, что гололед, который стал причиной травм, образовался по вине управляющей компании. Организация не обработала место противогололедными материалами. Судебные приставы проконтролировали оплату компенсации пенсионерке. Ущерб возмещен в полном объеме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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