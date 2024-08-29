Депутат городской думы Пыть-Яха Людмила Завадская сообщила, что на протяжении нескольких месяцев местный бюджет продолжает финансировать содержание погибших или пропавших из вольеров животных. Приехав в приют АНО «Шанс», чтобы забрать десять собак домой, Завадская обнаружила в одном из вольеров свиней. Она поделилась видео с URA.RU.
«Меня попытались заверить, что все собаки на месте. Однако, приехав в „Шанс“, я обнаружила пять свиней. А десять собак, которых я пыталась забрать домой еще с зимы, в приюте не было, хотя финансирование на них продолжало поступать. Содержание только этих животных обходится властям в 2000 рублей в день. Но директор приюта Горынцев развел свинарник. Я написала заявление в полицию», — рассказала Завадская.
Завадская уточнила, что занимается поисками пропавших собак еще с зимы. Она написала заявление на имя главы города, где сообщила, что планирует забрать десять конкретных особей, идентифицированных и биркованных. В приюте, по ее словам, сообщили, что чипы не читаются. Поиски животных не увенчались успехом. «Вице-мэр по ЖКХ Олег Иревлин участвовал вместе со мной в поисках. Ни одной собаки из моего списка в вольерах не было. По описаниям животные, которые содержатся там, не совпадают с идентифицированными десятью особями», — добавила депутат.
Завадская и ранее заявляла о жестоком обращении с животными в «Шансе». Однако в приюте всё отрицали и в ответ руководитель учреждения обвинил ее в клевете. «Кроме того, чтобы добиться выдачи конкретно этих животных, мне потребовалось несколько месяцев. Иревлин уточнял, что необходимо оставить обращение в администрацию. Доступ в приют я получила, только написав заявление на имя главы города Дмитрия Горбунова и приложив список пропавших животных», — уточнила активистка.
Приют, где содержатся собаки (а теперь и свиньи) расположен на муниципальной земле. «Шанс» исполняет муниципальный контракт на отлов, транспортировку и содержание животных без владельца. Согласно данным из ЕИС «Госзакупки», стоимость контракта — 3,85 миллиона рублей.
В администрацию Пыть-Яха и ветслужбу ХМАО направлены запросы. Ответы ожидаются.
На видео, предоставленном в редакцию URA.RU депутатом, мужчина (предположительно, Горынцев) заявляет, что депутат приехала в приют не за собаками, а за скандалом. Он предлагает ей пойти в полицию, которая находится неподалеку.
Ранее URA.RU писало о том, что Завадской устроили публичную порку из-за размещения в своих соцсетях репостов жалоб на содержание собак в «Шансе». Депутата отчитали на комиссии по этике.
Видео: Людмила Завадская
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!