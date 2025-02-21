Приставы оценили акции экс-владельца ЧЭМК, принадлежащие Антиповым, в 17 млн

Приставы оценили принадлежащие бизнесменам Антиповым акции бывшего номинального владельца Челябинского электрометаллургического комбината, «Компании Эталон», в 17,977 млн рублей. Людмила Антипова с оценкой не согласилась, но суд прислушался к доводам приставов.
«Нарушений федерального законодательства со стороны ведущего судебного пристава исполнителя управления Аллы Кирилловой при вынесении обязательных для принятия результатов оценки не усматривается. Отказать в удовлетворении требований по заявлению Антиповой полностью», — отмечено в решении Арбитражного суда Москвы.
Спор вызвала цена 17,977 млн акций. Ценные бумаги номинальной стоимостью в один рубль каждая принадлежат супругам Антиповым: 13,393 млн — бизнесвумен, 4,584 млн штук — мужу Юрию. Сложности возникли, поскольку акции не обращаются на фондовой бирже. Для определения рыночной цены потребовалось проводить оценку. Поскольку специальными познаниями для этого пристав не обладает, в июне 2024 года Кириллова обратилась за экспертизой к компании «Бизнес-новация» и через месяц получила отчет. Оценщик Виктория Елохина заключила, что рыночная стоимость соответствует номинальной. Результаты экспертизы Антипова назвала порочными.
Принимая 3 февраля решение, суд указал на то, что приставы не вправе проверять оценщика на предмет адекватности его выводов реальному положению дел. Не принять полученные им результаты они также не могут. Елохина имеет специальное образование, стаж работы в оценочной организации и заказанную работу проводить уполномочена. Полный текст судебного документа появился через две недели после заседания.
Супруги Антиповы и их сыновья являлись владельцами ЧЭМК до февраля 2024 года, когда по требованию Генпрокуратуры РФ комбинат перешел к государству. В ведомстве посчитали, что приватизация в 90-е годы прошла незаконно: процедура не была согласована на уровне федеральных властей в Москве. Надзорное ведомство потребовало взыскать с Антиповых и их бывших партнеров Аристовых 105 миллиардов рублей за убытки, понесенные государством. С Антиповых дополнительно взыскали 25,8 миллиарда рублей. На имущество, включая акции «Компании Эталон», наложен арест. Часть активов оценили и выставили на торги. Представители Антиповых комментариев не дают.
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