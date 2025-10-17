Военные РФ за неделю нанесли семь групповых ударов по ВПК Украины

Российские военные за неделю нанесли семь групповых и один массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса, транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. Причем это стало ответом со стороны РФ на террористические действия Киева.
«В результате ударов поражены предприятия ВПК Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, места сборки, хранения и запуска беспилотников большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников», — подчеркнули в Минобороны. Сообщение размещено в telegram-канале ведомства.
В министерстве уточнили, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности как с земли, так и с воздуха. В том числе использовались ракеты «Кинжал» и ударные дроны. По данным ведомства, все поставленные задачи были выполнены, объекты получили существенные повреждения.
Ранее, в ночь на 16 октября, Минобороны РФ также сообщало о массированном ударе по газовой энергетической инфраструктуре Украины в ответ на атаки украинских военных по гражданским объектам на территории России. Тогда также применялись высокоточные ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. В ведомстве неоднократно давали понять, что атакуют только военные, энергетические и промышленные объекты Украины. Также сообщалось об успехах ВС РФ на фронте СВО. Бойцы освободили три населенных пункта 17 октября.
