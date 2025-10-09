Путин и Алиев закрыли вопрос с крушением самолета

Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев перезагрузили отношения между странами. На встрече в Душанбе 9 октября российский лидер назвал причины авиакатастрофы самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в декабре 2024 года, ставшей точкой отсчета кризиса. Как объяснили эксперты URA.RU, лидеры решили перевернуть эту страницу и сконцентрироваться на сотрудничестве, но некоторые страны уже ждут момента помешать этому.
Встреча Путина и Алиева прошла в Душанбе, где российский лидер находится с госвизитом и участвует во втором саммите «Россия — Центральная Азия» и заседании Совета глав государств СНГ. Президент России начал переговоры с «наиболее чувствительной темы» — авиакатастрофы самолета AZAL.
Это стало первой полноценной встречей Путина и Алиева с момента охлаждения. Последний раз президенты коротко пообщались 3 сентября в Пекине. До этого они проводили переговоры 8 октября 2024 года.
«В нашем первом телефонном разговоре (после авиакатастрофы, — Прим. ред.) я не только принес извинения за то, что трагедия произошла именно в небе России, но и выразил самые искренние соболезнования семьям погибших. Хотел бы это все повторить», — заявил Путин.
По его словам, следствие заканчивается, и трагедия связана с двумя причинами. Во-первых, в тот момент в небе находился украинский беспилотник, Россия тогда «вела» три БПЛА ВСУ, пересекших границу.
“Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолет — если бы это произошло, он рухнул бы на месте, — а взорвались — может быть, это была самоликвидация — в нескольких метрах, где-то примерно в 10 метрах. И поэтому поражение произошло, но главным образом не поражающими элементами боевыми, а, скорее всего, обломками самих ракет”, — рассказал президент России.
Именно поэтому пилот воспринял это как столкновение со стаей птиц, это зафиксировано в «черных ящиках», продолжил Путин. Причины крушения самолета AZAL стали понятны после тщательного анализа произошедшего, Москва даст правовую оценку действиям всех должностных лиц и сделает все необходимое в части компенсаций, подчеркнул он.
В свою очередь Алиев поблагодарил Путина за подробную информацию о трагедии, а также за то, что российский лидер держит под личным контролем выяснение причин крушения. «У нас не было сомнений в том, что оно (следствие, — Прим. ред.) объективно во всем разберется», — сказал Алиев.
Президенты также обсудили торгово-экономические связи, которые развиваются, несмотря на все нюансы. Путин выразил надежду, что сотрудничество России и Азербайджана продолжится в духе союзничества. «Уверен, что те месседжи, которые мы сегодня отправляем нашим обществам, будут также позитивно восприняты», — заключил Алиев.
Далее встреча проходила в закрытом режиме. Она продлилась около часа.
Путин окончательно закрыл вопрос с самолетом AZAL и открыто назвал все причины авиакатастрофы, чтобы перевернуть страницу в отношениях России и Азербайджана, считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов. По его мнению, президенты на встрече договорились в общих чертах по основным вопросам, а «дальше уже потихоньку пойдет работа по нормализации обстановки», которую будут вести ответственные.
“Напряженный период в отношениях заканчивается. Баку понял, что дальше обострять уже нельзя и нужно что-то делать. Москва все делала для того, чтобы как-то вразумить азербайджанскую сторону. Есть понимание необходимости разрядки, это проявилось и в телефонном звонке 7 октября (Алиев 7 октября поздравил Путина с днем рождения, — Прим. ред.), и во встрече лидеров. Россия точно нацелена на продолжение сотрудничества”, — пояснил эксперт.
Отношения России и Азербайджана носят взаимовыгодный характер, странам интересно экономическое сотрудничество, а от их взаимопонимания зависит стабильность и предсказуемость в регионе, добавил руководитель аналитического отдела «Международного евразийского движения» Владимир Киреев. Несмотря на это, между странами возник ряд трудностей. По мнению аналитика, Европа, США и Турция обращались к Баку с предложениями, в результате которых страдали отношения с Россией. Одновременно с этим в азербайджанском обществе по-разному стали относиться к Москве, продолжил он.
«Совокупность этих фактов заставила азербайджанское руководство предпринимать недружественные действия, но последующий анализ показал, что Баку получает от этого больше минусов, чем плюсов. Сейчас Путин и Алиев, судя по их заявлениям, приняли решение нормализовать отношения. Началось потепление, но ситуация может быстро поменяться из-за влияния внешних игроков», — предупредил собеседник URA.RU.
